В Челябинске разрабатывают программы для замены зарубежного софта

Выясняем, могут ли местные айтишники тягаться с Apple и Xiaomi

Российский рынок покинули Microsoft, Oracle, SAP, Autodesk, Intel и AMD и другие разработчики зарубежного софта. Для ведущих челябинских IT-компаний их уход предоставил фору. ИА «Первое областное» выяснило, какие отечественные программы предлагают разработчики на замену импорту и в чем опасность покупки софта без лицензии.

Импульс к развитию

Челябинские IT-компании готовы предложить программное обеспечение (ПО) на замену импортному софту. Разработчики отмечают рост спроса на свою продукцию после ухода зарубежных производителей с рынка.

«Челябинская область неоднократно входила в десятку субъектов Российской Федерации по числу динамично развивающихся IT-компаний, по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения. Часть успешных решений челябинских компаний вполне могут заменить импортные аналоги», — считают в Минцифры Челябинской области.

Среди челябинских разработок ПО есть и такие, что получили высокий международный рейтинг и высокую экспертную оценку. Например, алгоритм распознавания лиц, разработанный ООО «Тридиви», признан одним из самых быстрых по данным международного рейтинга NIST.

Челябинская компания «Аспро» разработала платформу управления проектами, которая упрощает создание продуктов по методологиям SCRUM и Agile, делает рабочий процесс более прозрачным. Такой софт является аналогом ушедшего с рынка Jira и Trello. Активно завоевывает ниши после ухода сервисов из США, Польши, Украины и Канады система «Инсайдер» для мониторинга и оценки эффективности работы сотрудников от челябинской компании Intec.

«Наша разработка способна заместить систему мониторинга деятельности сотрудников Yaware (Украина), а также американскую разработку Time Doctor (США), программы которой в настоящее время опасно использовать, поскольку информация передается на американские серверы. Мы отмечаем рост спроса на нашу продукцию после ухода иностранных компаний с рынка, в последнее время поступает много заявок. Для активного роста компании сегодня есть все возможности», — говорит начальник отдела продаж Intec Александр Корнев.

По его словам, спрос на софт, позволяющий отслеживать действия сотрудников удаленно, вырос более чем в два раза еще с начала пандемии. Тенденция роста продаж сохраняется.

«Нет самоцели заместить импортный софт: мы просто делаем качественное ПО, которое выдерживает конкуренцию на международном рынке. Мы разрабатываем сервисы, помогающие управлять рабочими процессами, по сути, производим высокоэффективные системы управления. Наша продукция является альтернативой зарубежной системе Trello», — рассказывает директор Sole IT Леонид Лапидус.

Система Умный дом InSmart, разработанная челябинской компанией «Инсмартавтоматика», способна заменить платформу Apple HomeKit. Аппараты Cordus и Sacrus для вытяжения позвоночника, лечения межпозвоночных грыж, протрузий от челябинской компании «Нейротехнолоджи» успешно конкурируют не только с российскими тренажерами, но и с производителями из Латвии, Японии, Австрии, Кореи.

Челябинский нейротрекер для мониторинга и прогнозирования функционального состояния человека имеет целый ряд преимуществ перед зарубежными фитнес-браслетами Xiaomi и часами Apple Watch и Garmin Fenix. Востребованные разработки в IT-отрасли представлены компаниями «Интерсвязь», «Инновации детям», Napoleon IT.

Российский софт востребован в органах власти и на стратегических предприятиях. В Челябинской области работа по импортозамещению программного обеспечения в региональных органах власти ведется с 2016 года. Сейчас около 90% рабочих мест в региональных ведомствах переведены на отечественное программное обеспечение, сообщили в Минцифры региона.

Продажа липовых ключей

Ситуацией с уходом зарубежных разработчиков воспользовались мошенники, работающие на нелегальном рынке взломанного софта. В интернете появилось большое количество предложений о покупке якобы лицензионной версии Windows 10 стоимостью до 3 тыс. рублей. Отметим, после приостановки деятельности в России Microsoft стоимость программ выросла почти в три раза — до 29—30 тыс. рублей.

«Услуги по покупке ключей от программного обеспечения, попавшего под санкции, стали пользоваться большим спросом. Абсолютно очевидно, что такие ключи продают без лицензии, получены они незаконным путем, единственная цель — личное обогащение нелегального продавца. Покупка программ без лицензии чревата непоправимыми последствиями», — говорит Леонид Лапидус.

По его словам, зачастую в такие программы, покупаемые «с рук» у незнакомцев, заранее внесены изменения, цель которых — завладеть персональными данными нового владельца, а также финансовой информацией о банковских картах и счетах.

«Не рекомендую приобретать взломанное ПО, без лицензии „с рук“ или самостоятельно скачивать версии программ из интернета, поскольку так вы рискуете своими персональными данными и, возможно, деньгами», — предупреждает он.

Желающие приобрести зарубежный софт и продолжить пользоваться импортными серверами для хранения данных компании отправляются в «карт-туры» в бывшие страны СНГ для открытия там банковского счета и получения банковской карты. Это необходимо, к примеру, для оплаты зарубежного хостинга, если переводы с российских карт заблокированы принимающей стороной.

«Так сложилось, что большая часть российских компаний хранит свой банк данных на иностранных серверах, что сегодня влечет за собой высокие риски. В любой момент можно потерять ценную для компании информацию. Так, сервис Miro (США) завершает деятельность в России: пользователям предоставили три месяца, чтобы извлечь данные или найти иной способ оплаты услуг, кроме как с российского счета», — отмечает эксперт.

Обеспечение информационной безопасности не ограничивается использованием отечественного оборудования и программного обеспечения, говорят в Минцифры региона.

«Помимо импортозамещения, необходимо обеспечивать антивирусную защиту устройств, защиту каналов связи, в том числе от DDoS-атак, безопасный удаленный доступ к корпоративным ресурсам, надежные механизмы идентификации и аутентификации. Также необходимо проводить разъяснительную работу с сотрудниками по безопасной работе за компьютером и в сети Интернет. Только комплексный подход позволит выстроить надежную систему защиты информации», — пояснили в министерстве.

Окно возможностей

По словам экспертов, для отечественного IT-рынка санкции открыли окно возможностей, но потребуются годы, чтобы заместить зарубежный софт в узких областях.

«У российских разработчиков есть базовые программы, которые смогут стать альтернативой импортным аналогам, но в специфических областях требуется работа с нуля. Пока ИТ-отрасль пребывает в растерянности от ухода мировых разработчиков, у местных компаний есть отличный шанс попробовать свои силы и стартовать с новыми амбициозными проектами», — считает директор по развитию ООО «Русский робот» Евгения Игнатова.

Компания «Русский Робот» занимается разработкой комплекса инструментов для обработки данных, с последующим созданием smart-инструментов для бизнеса. Продукция компании не имеет аналогов в мире и поэтому высоко востребована.

Развитию компаний в IT-отрасли способствует поддержка областных властей: в регионе действует один из самых комфортных налоговых режимов в стране, налоговые ставки для айтишников значительно снижены. На Южном Урале обнулен налог на имущество для IT-компаний, снижена ставка по налогу на прибыль до 13,5%. Для вновь зарегистрированных ИП в сфере IT действуют налоговые каникулы в течение двух календарных лет. Все эти меры делают Челябинскую область «налоговым раем» для IT-компаний.

Фирмам предоставляется возможность оформления льготных займов на сумму от 5 до 20 млн рублей на срок до 60 месяцев по ставке от 1 до 3% годовых. Средства можно направить на приобретение цифровых и технологических решений автоматизации и цифровизации производства (до 100% займа), а также компьютерного, серверного и сетевого оборудования (до 40% займа).

В настоящее время в регионе разрабатываются новые меры поддержки отрасли, среди которых компенсация 50% понесенных затрат на аренду площадей для новых и действующих IT-компаний, субсидирование до 2% затрат по льготной ипотеке для специалистов отрасли, компенсация затрат по ипотеке для юрлиц, введение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль.