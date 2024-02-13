В Челябинске пройдут общественные обсуждения по застройке участка напротив отеля «Видгоф»

Проект реализуют в рамках комплексного развития территорий

В Челябинске пройдут общественные обсуждения проектной документации по застройке участка напротив отеля «Видгоф». Информация об этом размещена на сайте челябинской мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина, автодороги Меридиан в Тракторозаводском районе города Челябинска с 13 февраля 2024 года по 14 марта 2024 года», — указано в распоряжении на сайте администрации Челябинска.

Инициатором застройки в рамках программы КРТ выступает Специализированный застройщик «Голос. Космос».

Максимальный срок реновации территории — семь лет. В документации перечислили виды разрешенного использования земельных участков и объекты капитального строительства, которые могут выбрать для комплексного развития территории. В их числе высотная, среднеэтажная и малоэтажная застройки, торговые центры и другие.





Ранее земля напротив «Видгофа» принадлежала предпринимателю Александру Карелину. Бизнесмен в интервью рассказывал, что на площадке у него, кроме спорного участка, есть несколько объектов недвижимости, а землю он планировал использовать под строительство высотного здания. Реализация была возможна в случае проведения саммита ШОС.

На участке должны были построить гостиницу с апартаментами. Объект планировали возвести к 4 кварталу 2019 года, а после должны были перепрофилировать под жилье. По решению арбитражного суда компания «Винтерра», которую принято ассоциировать с семьей Александра Карелина, вернула землю городу.