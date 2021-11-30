В Челябинске пройдет V форум «Стираем границы для экспорта»

Мероприятие состоится 15 декабря

Ежегодно в столице Южного Урала проходит масштабный форум для экспортно ориентированных предприятий региона «Стираем границы для экспорта». В этом году он состоится пятый раз.

Организатор — Центр поддержки экспорта Агентства международного сотрудничества Челябинской области. Традиционно на единой площадке форум собирает представителей власти, экспертного сообщества и бизнеса, а одна из обсуждаемых тем — государственная поддержка экспортеров.

В программе запланированы сессии и круглые столы на актуальные темы развития экспортной деятельности. Экспортеры региона смогут прокачать знания и навыки внешней торговли, в том числе через электронные площадки, обсудить насущные вопросы и поделиться опытом с коллегами, задать вопросы представителям органов власти, получить консультации специалистов Центра поддержки экспорта и приглашенных экспертов.

Форум пройдет 15 декабря в отеле Radisson Blu по адресу ул. Труда, 179 в гибридном формате: очно (вход по QR-коду) и онлайн. Регистрация на мероприятие уже открыта. Оставьте заявку по ссылке.

Накануне форума, 14 декабря, в правительстве Челябинской области состоится торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года». Призовые места в конкурсе заняли 17 компаний: 13 из них — субъекты малого и среднего предпринимательства, еще 4 — крупный бизнес.

Победители регионального этапа конкурса «Экспортер года» по итогам 2020 года (СМСП):

Номинация «Экспортер года в сфере промышленности»

1-е место — ООО «Альтернатива» (металлические изделия для монтажа, строительные конструкции)

2-е место — ООО «Равани-Рус» (эксклюзивный экспортер компании LD: трубы, трубопроводная арматура, стальные и латунные шаровые краны и др.)

3-е место — ООО «Бур-Инструмент Экспорт» (буровые установки вертикального и горизонтального бурения, спецтехника, дровоколы)

Номинация «Экспортер года в сфере высоких технологий»

1-е место — ООО «Нейротехнолоджи» (компактные аппараты Cordus для точечного воздействия на глубинные мышцы позвоночника)

2-е место — ООО «ЭлМетро-Инжиниринг» (контрольно-измерительные приборы и метрологическое оборудование, проектные и метрологические инжиниринговые решения)

3-е место — ООО НПО «Центр-Протон» (приборы охраны)

Номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»

1-е место — ООО «Медал» (бренд KONOPLEKTIKA: натуральная косметика, продукты питания из технической конопли, ядра семян конопли)

2-е место — ООО «Ура Кондитеры» (различные виды печенья по эксклюзивной рецептуре из натуральных продуктов)

Номинация «Новая география» — для тех, кто расширил географию экспорта по сравнению с 2019 годом

1-е место — ООО НПО «Пента» (бумажная продукция) — в 2020 году начали поставки в Чехию, Польшу и Румынию

2-е место — ООО ПК «Гермес» (инновационные косметические средства «Без Воды»)

3-е место — ООО «Уралмаз» (бренд «УралЭкспрессЗапчасть» — автозапчасти для автомобилей «УРАЛ»)

Номинация «Экспортер года в сфере услуг»

1-е место — ООО РС «Проект» (проектирование фасадных систем, светопрозрачных конструкций, тахеометрическая съемка зданий, BIM-проектирование)

Номинация «Прорыв года» — для компаний, которые осуществили экспорт продукции или услуг впервые в 2020 году.

1-е место — ООО РС «Проект»

2-е место — ООО «Ура Кондитеры»

3-е место — ООО «УфалейГранитСервис»

Победители регионального этапа конкурса «Экспортер года» по итогам 2020 года (крупный бизнес)

Номинация «Экспортер года в сфере промышленности»:

1-е место — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

2-е место — ООО «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования»

3-е место — ООО «Уральская металлообрабатывающая компания»

В номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» только один победитель — ООО «Ресурс» (ТМ «Увелка»)

В номинации «Новая география» лауреат конкурса — ООО «Уральская металлообрабатывающая компания»

Региональный конкурс «Экспортер года» и форум «Стираем границы для экспорта» проводятся ежегодно Министерством экономического развития Челябинской области и региональным Центром поддержки экспорта Агентства международного сотрудничества в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».