В Челябинске пройдет Первый Всероссийский форум «Импортозамещение. Новые возможности»

Мероприятие состоится 25 и 26 мая

Первый Всероссийский форум «Импортозамещение. Новые возможности» пройдет в Челябинске 25—26 мая 2022 года. Главные темы — импортозамещение, налаживание межрегионального сотрудничества, актуальные антикризисные меры господдержки. Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Российский экспортный центр, правительство Челябинской области, областное министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов, федеральный и региональный Фонды развития промышленности, а также Агентство международного сотрудничества Челябинской области.

«Предпосылкой к проведению форума стала настоятельная необходимость собрать на одной площадке представителей органов государственной власти, промышленных предприятий и МСП, общественных и научных организаций, отраслевых экспертов, специалистов банков и инвестиционных компаний для поиска и реализации совместных антикризисных решений в новых реалиях. Поэтому губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал инициативу экономического блока правительства провести мероприятие всероссийского масштаба именно на Южном Урале, который часто становится своеобразным локомотивом в вопросах развития промышленной отрасли. Уверен, что и на этот раз наш форум станет действенной площадкой с максимально практической направленностью», — говорит заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Цель форума — объединить опыт работы всех его участников в сфере импортозамещения, чтобы в итоге выработать эффективный алгоритм дальнейших совместных действий. Ведь в условиях глобальных санкционных ограничений отечественным предприятиям приходится оперативно решать вопросы, которые раньше никогда не стояли перед ними так остро. Это поиск новых поставщиков, технологий, пересмотр всех логистических цепочек и составляющих производства, запуск новых линий, кооперация и многое другое.

«Сейчас сложилась парадоксальная ситуация: одни предприятия испытывают острую потребность в продукции, которую раньше в основном закупали за рубежом, а другие готовы ее производить или даже уже производят, но не находят потребителей. На форум приедут в том числе и люди, которые непосредственно работают в реальном секторе экономики, чтобы наладить так необходимый сейчас информационный обмен. В диалоге мы сможем найти инструменты для ускорения процессов импортозамещения», — уверен директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков.

В рамках мероприятия пройдут круглые столы. Тематика докладов:

Трансфер технологий и развитие высокотехнологичного производства промышленной продукции. Цифровые решения и искусственный интеллект.





Антикризисные программы финансовой поддержки.





Поддержка промышленных компаний (нефинансовые меры).





Национальный проект «Производительность труда».

Одним из ключевых событий форума станет стратегическая сессия «Импортозамещение. ФРП: Форум региональных практик». Представители Фондов развития промышленности со всей страны обменяются здесь опытом решения конкретных производственных задач, обсудят актуальные проблемы и построение общего межрегионального взаимодействия, а также познакомятся с опытом Челябинской области по запуску первого в стране Регионального центра импортозамещения. Кроме того, представители Минпромторга РФ ответят на вопросы, связанные с механизмом действия постановления правительства РФ № 194.

Напомним, Региональный центр импортозамещения был создан по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, чтобы объединить усилия экономического блока регионального правительства для содействия компаниям по осуществлению деятельности в сложившейся ситуации.

Для обмена практическим опытом гости форума смогут побывать на производственных площадках промышленных предприятий Челябинской области.

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