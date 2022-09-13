В Челябинске пройдет конференция по госзакупкам

В мероприятии примут участие руководители органов власти и главы муниципалитетов региона

В Челябинске в конгресс-отеле «Малахит» с 21 по 23 сентября будет проходить 12-я областная практическая конференция «Госзаказ-2022. Просто о сложном». Она является главной площадкой для профессионального общения всех субъектов сферы государственных и муниципальных закупок в регионе. Организатором мероприятия выступает Главное контрольное управление Челябинской области.



Для участия в открытии конференции приглашен губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



На конференции будет работа по секциям, в которых традиционно принимают участие около четырех тысяч человек. В их числе руководители органов государственной власти Челябинской области и главы муниципальных образований региона, представители органов исполнительной власти, малого и среднего бизнеса, а также общественных организаций.

