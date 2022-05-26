В Челябинске проведут аукцион для реновации квартала в Ленинском районе

Мэрия объявила о поиске подрядчика

Во втором полугодии в Челябинске пройдет аукцион на право реализации комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки в границах Копейского шоссе и улиц Обуховской, Туркменской, Уральской в Ленинском районе. В мэрии приступили к подготовке документации.

«Сейчас на территории КРТ расположено 17 многоквартирных домов общей площадью 10,6 тысяч кв. м, из которых шесть аварийных, а остальные имеют износ более 55%. В 2021 году на общих собраниях МКД собственники 11 домов дали свое согласие о включении их многоквартирных домов в границы территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию территории», — сообщили в администрации Челябинска.

В мэрии уточнили, что на территории КРТ возможно возведение не менее 134 тысяч кв. м жилого фонда, также планируется размещение социальных объектов, в том числе общего и дошкольного образования. Показатели в процессе работы будут уточняться. После доработки проект пройдет процедуру публичных слушаний.





Документация о КРТ была опубликована на сайте городской администрации в январе 2022 года. В ноябре 2020 года сообщалось, что на проведение КРТ претендует ООО «Специализированный застройщик „Домострой“» Олега Лакницкого. Однако фирме также придется участвовать в торгах. На реализацию проекта победителю аукциона будет даваться семь лет.