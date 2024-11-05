В Челябинске проходит выездное совещание Совета Госдумы

Участники Совета побывали на челябинском заводе роботов

Челябинская область стала площадкой для встречи участников выездного совещания Совета Госдумы под председательством Вячеслава Володина.

Как законодательно обеспечить развитие российской промышленности — эта тема стала основной на встрече руководителей фракций и председателей профильных комитетов Думы, представителей министерств, руководителей федеральных и региональных органов исполнительной власти и промышленных предприятий региона.

В рамках визита челябинский завод роботов посетили Вячеслав Володин, Алексей Текслер и другие участники совещания Совета Госдумы.





Это первое в России предприятие по серийному производству и сборке промышленных роботов-манипуляторов RusRobot грузоподъемностью от 6 до 150 килограммов, а также ключевых компонентов к ним.

Завод RusRobot выделяется своими характеристиками — грузоподъемность роботов значительно выше, чем у аналогичных устройств, при этом они легче и дешевле. Это делает их привлекательными для различных отраслей, включая металлообработку, автомобилестроение, пищевое производство и логистику.

В компании делают не только роботов. Здесь производят технологическую оснастку, механизацию, нестандартное оборудование для машиностроительных предприятий.