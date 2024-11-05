Челябинская область стала площадкой для встречи участников выездного совещания Совета Госдумы под председательством Вячеслава Володина.
Как законодательно обеспечить развитие российской промышленности — эта тема стала основной на встрече руководителей фракций и председателей профильных комитетов Думы, представителей министерств, руководителей федеральных и региональных органов исполнительной власти и промышленных предприятий региона.
В рамках визита челябинский завод роботов посетили Вячеслав Володин, Алексей Текслер и другие участники совещания Совета Госдумы.
Это первое в России предприятие по серийному производству и сборке промышленных роботов-манипуляторов RusRobot грузоподъемностью от 6 до 150 килограммов, а также ключевых компонентов к ним.
Завод RusRobot выделяется своими характеристиками — грузоподъемность роботов значительно выше, чем у аналогичных устройств, при этом они легче и дешевле. Это делает их привлекательными для различных отраслей, включая металлообработку, автомобилестроение, пищевое производство и логистику.
В компании делают не только роботов. Здесь производят технологическую оснастку, механизацию, нестандартное оборудование для машиностроительных предприятий.