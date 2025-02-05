В Челябинске проходит Межрегиональная агропромышленная конференция — 2025

Участники обсуждают новые меры господдержки и перспективы развития экспорта продукции

Челябинская область входит в первую тройку субъектов РФ по производству макаронных изделий, муки, круп. Ежегодно в регионе растет число предприятий, развивающих внешнюю торговлю. О перспективах наращивания экспортных поставок и господдержке таких предприятий шла речь на Межрегиональной агропромышленной конференции (МАК-2025) в Челябинске. Об этом сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Южный Урал лидирует в УрФО по объемам производства сельскохозяйственной продукции и экспорта продукции АПК, по производству мяса, на втором месте в УрФО — по производству тепличных овощей. Развитие уже имеющихся компетенций и поиск новых направлений инвестиций позволяют создать базу для увеличения производства и агроэкспорта»,— уточнил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.





По итогам 2024 года объем производства продукции АПК составил почти 138 миллиардов рублей, рост по отношению к 2023 году — на 6,3%. Собран лучший за последние пять лет урожай зерна — 2 миллиона 111 тысяч тонн в весе после доработки. Это на 21,5 тысячи тонн больше, чем в предыдущем году. Важно, что эта планка урожая — более 2 миллионов тонн — удерживается третий год подряд, такого не было за всю историю области. Этому в немалой степени способствует техническое перевооружение растениеводства, применение новых сортов сельхозкультур. В перспективе планируется более пристальное внимание уделять минеральным удобрениям. На МАК-2025 крупнейшие компании-поставщики удобрений - «ФосАгро», «Щелково Агрохим» и др. - представили новинки весеннего сезона.





Рекордные показатели достигнуты по отдельным культурам. В регионе собрали самый большой за последние 11 лет урожай мягкой пшеницы — 1 миллион 455 тысяч тонн. Впервые собрали 480 тысяч тонн твердой пшеницы, гречихи — 62,7 тысячи тонн. Это позволило полностью закрыть потребности в сырье перерабатывающих предприятий. Собран рекордный урожай масличных культур — 284,4 тысячи тонн, это на 99 тысяч тонн больше, чем годом ранее.





Государственная поддержка в виде субсидий, льготных кредитов и лизинга помогает аграриям региона своевременно проводить сезонные полевые работы, закупать технику и оборудование, модернизировать или строить новые объекты: тепличные комплексы, фермы, овощехранилища, заводы по переработке зерна.





В 2024 году на господдержку регионального АПК из федерального и областного бюджетов направлено 2,9 миллиарда рублей. Южноуральским аграриям было одобрено льготных краткосрочных кредитов на сумму 14,1 миллиарда рублей, инвестиционных — на 5 миллиардов. Пять предприятий благодаря субсидиям построили новые зернохранилища, приобретают оборудование для подготовки семян.





За 2023—2024 годы в области построено и модернизировано около 20 новых зернохранилищ общей мощностью 95 тысяч тонн зерна. На 2025 год региональными инвесторами планируется строительство трех производств по переработке масличного льна и подсолнечника.





В 2024 году по программе капексов предприятиям молочного животноводства направлено 182,6 миллиона рублей. Четыре компании, производящие 32% всего объема молока в общественном секторе региона, реализовали 10 инвестпроектов. Им было компенсировано 27% от фактической стоимости объектов. С 2019 года предприятия увеличили производство молока на 21,1 тысячи тонн. За шесть лет благодаря программе в молочных хозяйствах создано 4065 скотомест, установлено девять новых доильных залов. Инвестиционные вложения превысили 2,9 миллиарда рублей.





По программе капексов в 2024 году было направлено 655 миллионов рублей. На 2025 год запланировано почти 800 миллионов рублей, поскольку губернатором Алексеем Текслером было принято решение увеличить объем субсидий на эти цели еще на 200 миллионов.





В животноводстве в 2024 году произведено мяса скота и птицы на убой 389,5 тысячи тонн, в том числе 238,2 тысячи тонн мяса птицы (100,7%), куриных яиц — 1 миллиард 693,3 миллиона штук (103,1%). В регионе сохраняется профицит продукции птицеводства (мясо птицы, куриные яйца), свинины.





Увеличение объемов производства мяса птицы поддерживается благодаря росту инвестиций в отрасль. В 2024 году введены в эксплуатацию новая площадка для выращивания птицы на ПКЗ «Дубровский», птичники на Челябинской птицефабрике, модернизировано производство на «Чебаркульской птице».

«Челябинская область уникальная тем, что здесь расположено сразу несколько крупных птицефабрик. Именно здесь завершен первый этап строительства племенного репродуктора по кроссу кур „Смена-9“. В перспективе это позволит избежать зависимости от импорта генов в птицепроме. Всего две площадки в стране, развивающие новый кросс, — в Челябинской и Московской областях. С этой точки зрения у региона имеется огромный потенциал»,— заявил гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.





Общий объем инвестиций ГК «Ситно» в строительство племенного репродуктора по кроссу кур мясного направления составит 4,1 миллиарда рублей. Мощность комплекса к 2026 году будет 2,7 миллиона голов суточных цыплят родительских форм. В прошлом году ввели в строй четыре птичника на 32,5 тысячи мест.





В соответствии с федеральной научно-технической программой развития агрокомплекса России, к 2030 году необходимо обеспечить отечественным племенным материалом для производства мяса бройлеров не менее 25% птицефабрик страны. Учитывая, что в Уральском федеральном округе регион занимает лидирующие позиции по производству мяса, правительство также приняло решение поддержать этот проект. Планируется, что репродуктор обеспечит племенным материалом бройлеров потребности Челябинской области и соседних субъектов.





«Точки роста в ближайшие годы — генетика и селекция, обеспечение отечественным генетическим материалом наши предприятия. Пока мы далеки от достижения целевых показателей. Но в 2000-е годы, когда начинали развивать мясное направление в АПК, никто не верил, что сможем импортировать мясо за рубеж. Сейчас есть те, кто не верит, что страна может поставлять генетические материалы. Потенциал у нас в этом направлении огромный»,— уверена руководитель по анализу агропромышленного комплекса и социального развития Межотраслевого экспортного центра Наталья Чернышова.

Экспорт продукции агропредприятий Челябинской области по итогам прошлого года превысил 259 миллионов долларов, задача на 2025 год — более 300 миллионов. При этом акцент делается на поставках продуктов переработки, а не сырья, и для этого создаются условия на территории области.

