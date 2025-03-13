В Челябинске продолжается борьба с незаконными ларьками

С улиц убрали 155 незаконных нестационарных объектов

Ларьки, работающие без разрешительных документов, идут под снос в Челябинске. Всего с начала года благодаря работе муниципального учреждения «Городская среда» с улиц города убрали 155 незаконных объектов, их которых 128 — торговые ларьки и киоски. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Особое внимание уделено Курчатовскому району как месту концентрации подобных неприглядных сооружений. За 2,5 месяца из общего числа здесь демонтированы 79 киосков.

По поручению главы города Алексея Лошкина скорректирована работа в отношении повторно появляющихся незаконных объектов. Если раньше после повторного размещения они попадали в конец списка на демонтаж, то теперь их убирают в приоритетном порядке сразу же, как только выявляют.