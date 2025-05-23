В Челябинске продажи кондиционеров выросли на треть

Средняя цена достигла 15 тысяч рублей за штуку

В Челябинске продажи кондиционеров в апреле выросли на 33%, при этом средняя стоимость достигла 15 тысяч рублей за штуку, выяснили аналитики «Авито Товаров» и «Авито Услуг».

Метеорологи обещают, что предстоящее лето будет жарким и засушливым. На фоне таких ожиданий вырос спрос на климатическую технику. Средняя цена нового устройства составила около 15 тысяч рублей, а подержанного — 12 тысяч рублей.

Закономерно вырос и рынок услуг специалистов по ремонту и обслуживанию кондиционеров. Спрос на сервисные услуги увеличился на 215%. При этом предложений по ремонту и обслуживанию климатической техники за месяц стало на 50% больше, а средний чек за услуги стартует от 1,5 тысячи рублей.

В качестве более доступной замены сплит-системы чаще стали покупать вентиляторы — в апреле их продажи повысились на 54% по сравнению с мартом. Вентилятор «с рук» можно купить примерно за 2,9 тысячи рублей, в то время как новый обойдется в 3,4 тысячи рублей. Активнее всего продажи вентиляторов с марта по апрель выросли в Смоленске (+150%), Кемерово (+144%) и Магнитогорске (+109%).