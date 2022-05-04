В Челябинске продают не достроенный к саммитам ШОС и БРИКС отель

Объект находится на улице Братьев Кашириных

Мэрия Челябинска выставила на торги недострой на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных. По данным сайта администрации, цена объекта составляет 302,7 млн рублей. Заявки на аукцион принимают до 3 июня, а победителя определят 7 июня. Для участия в конкурсе инвесторам нужно внести задаток в 20% от цены сделки. Торги будут проводиться на повышение с шагом в 1%.

Компания «Жилстрой № 9» возводила на перекрестке улиц Косарева и Братьев Кашириных торгово-офисный комплекс с гостиницей и подземной автостоянкой. Общая площадь застройки должна была составить почти 3 тыс. кв. метров, заявленная площадь офисных помещений — более 32 тыс. кв. метров. К саммитам ШОС и БРИКС офисный центр собирались переделать под отель на 60 номеров. Застройщик изменил проект. После того как международные мероприятия перенесли из Челябинска, работы заморозили. Выполнено только 10% — объект возведен до четвертого этажа.

Мэрия Челябинска изъяла у компании недострой через суд. В мае прошлого года арбитраж удовлетворил требования администрации. Основанием послужило то, что в 2020 году у «Жилстроя № 9» истек срок аренды земельного участка, на котором находится здание. В этом случае орган местного самоуправления имеет право забрать объект незавершенного строительства и продать его на торгах, чтобы найти инвестора для достройки здания. В 2020 году сама компания пыталась продать объект. Тогда инвесторам предлагали купить его за 80 млн рублей.

По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Жилстрой № 9» на 80% принадлежит Равилю Габбасову, 20% уставного капитала владеет Виктор Волосатов. Компания работает как генеральный подрядчик по строительству объектов. Среди реализованных проектов — жилой комплекс GreenHouse в Советском районе, 18-этажка на улице Смирных, жилой комплекс «На набережной» по улице Братьев Кашириных, микрорайон в селе Долгодеревенском. Как следует из финансовой отчетности, в 2020 году выручка компании составила 197 млн рублей. Прибыль — 2,9 млн рублей.