В Челябинске продали недостроенный ТРК за 16,6 млн рублей

В ходе торгов начальная цена выросла в четыре раза

Администрация Челябинска продала объект незавершенного строительства в Курчатовском районе, который ранее был изъят у прежнего собственника по решению суда. Согласно проектной документации, в здании по ул. Городской и пр. Победы планировалось разместить ТРК. Предприниматель из Курганской области выкупил недострой за 16,6 млн рублей, сообщает сайт челябинской мэрии.

Перед торгами объект недвижимости изъяли у прежнего собственника — ООО «Союз социально-экономического развития» — по решению суда. Как следует из данных СБИС, в настоящее время данная организация исключена из ЕГРЮЛ, деятельность не осуществляет.

До этого здание активно сдавалось в аренду разным компаниям, в числе которых ООО «Стройстандарт», аффилированная с семейным бизнесом экс-главы Челябинска Сергея Давыдова. Однако ни одна компания не смогла завершить проект по строительству ТРК, поэтому на торги объект был выставлен в незавершенном виде.

«Площадь нежилого здания, расположенного на пересечении проспекта Победы и улицы Городской, составляет 1,5 тыс. квадратных метров, степень готовности — 15%», — говорится в документации к аукциону.

Начальная цена аукциона была установлена в размере 4,2 млн рублей. В торгах приняли участие восемь компаний, в числе которых даже металлургическая компания. В связи с тем, что конкуренция за объект была оживленной, стоимость лота выросла в четыре раза. Победителем торгов признана индивидуальный предприниматель из Курганской области (г. Шадринск) Людмила Акопян. По данным СБИС, с 2014 года она занимается управлением собственной и арендованной недвижимости.