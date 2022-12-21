В Челябинске продали недостроенную гостиницу за 60 млн рублей

В ходе торгов начальная цена выросла в 15 раз

Администрация Челябинска продала недостроенный офисно-торговый центр с гостиницей на улице Братьев Кашириных. Итоговая стоимость составила 60 млн рублей. При этом начальная цена аукциона составляла 3,9 млн рублей. Информация об этом размещена на электронной площадке «Сбербанк-АСТ».

Новому владельцу предстоит завершить строительство здания в течение трех лет. В настоящее время степень готовности здания оценивается экспертами в 10%. Площадь застройки достигает 2,3 тыс. квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, ранее объект недвижимости был изъят по решению суда у общества с ограниченной ответственностью «Жилстрой № 9».

«Установленная цена объекта не включает стоимость земельного участка или прав на него. Покупатель приобретает право пользования земельным участком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обязан самостоятельно обратиться за заключением договора аренды земельного участка для завершения строительства в течение 10 дней после госрегистрации права собственности на объект», — говорится в документации.

На земельном участке, где размещен объект, разрешено строительство офисно-торгового комплекса с гостиницей и встроенной подземной автостоянкой. Новый владелец, который приобрел его за 60 млн рублей, должен завершить строительство в течение трех лет. Информация о победителе торгов на электронной площадке пока отсутствует.

Напомним, средства от реализации перечисляются бывшему собственнику за вычетом суммы, затраченной на организацию и проведение торгов.

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение трех суток с момента объявления победителя электронных торгов.