В Челябинске при поддержке ОМК создали проект по трудоустройству пенсионеров

Пожилые люди уже начали шить одежду для малышей

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Проект «С любовью бабушки» получил поддержку в рамках программы «Начни свое дело», которую проводит Объединенная металлургическая компания (представлена в регионе заводом «ОМК Трубодеталь»). Инициатива объединяет опыт «золотого возраста» и детскую моду. Бабушки и дедушки, которые уже на пенсии или скоро на нее выйдут, будут шить одежду для малышей.

Вдохновителем проекта стала Наталья Альбрехт, основательница челябинского бренда детской одежды Small Giraffe. Необычная бизнес-идея пришла Наталье не случайно: она видела, что современные пенсионеры остаются активными, хотят приносить пользу, иметь дополнительный к пенсии заработок и даже учиться новому, и возникло желание направить эту активность и мудрость в новое русло — создавать с любовью одежду для детей.

«Программа „Начни свое дело“ дала нам отличный толчок. Мы смогли увеличить производство и дать работу нескольким пенсионерам. У многих пожилых людей есть богатый жизненный и профессиональный опыт, который принесет пользу любому предприятию. Мы же со своей стороны даем возможность вкладывать свою любовь к детям и внукам в изделия, предлагаем гибкий график и, конечно, дополнительный заработок для более комфортного уровня жизни», — рассказывает Наталья Альбрехт.

Благодаря поддержке ОМК Наталья оборудовала уютный швейный цех, закупила все необходимое оборудование и уже нашла двух первых сотрудниц-пенсионерок. Сейчас они проходят обучение и вскоре начнут создавать красивые и качественные вещи для малышей.

«Сегодня все больше людей старшего возраста остаются активными и хотят продолжать работать. Однако на рынке труда они сталкиваются с рядом препятствий. Проект „С любовью бабушки“ помогает пожилым людям не только получать деньги, но и чувствовать себя важными и полезными. А родители смогут покупать своим детям одежду, сделанную с теплом и заботой!» — отметила руководитель проектов направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Ирина Медведева.

Справка:

ОМК развивает социальное предпринимательство с 2016 года. Впервые программу «Начни свое дело» реализовали в Чусовом (Пермский край), в 2017-м — в Благовещенске (Республика Башкортостан), в 2018-м — в Выксе (Нижегородская область). В 2023 году программа «Начни свое дело» расширила свою географию и успешно прошла также в Челябинске и Кулебаках (Нижегородская область), а в 2024-м — в Альметьевске (Республика Татарстан).

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