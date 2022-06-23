В Челябинске повторно заключили контракты по уборке улиц на 4,3 млрд рублей

Прежние результаты торгов были отменены из‑за поступившей в ФАС жалобы

В Челябинске подвели итоги конкурсов по уборке дорожно-уличной сети в пяти районах мегаполиса на трехлетний период общей стоимостью 4,3 млрд рублей. Контракты находятся в стадии подписания с победителями торгов. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Контракты на содержание дорог в Тракторозаводском, Курчатовском, Ленинском, Калининском районах Челябинска по результатам проведения торгов будут заключены с компанией «Ойкумена».

В Металлургическом районе сменился подрядчик: компания «Строймеханизация», подконтрольная челябинскому бизнесмену Сергею Вайнштейну, не смогла повторно выиграть торги, уступив ООО «Союз Автодор» (Ивановская область), снизившей начальную цену аукциона сразу на 15 млн рублей, до 743,8 млн рублей.

Именно ООО «Союз Автодор» в начале июня 2022 года подала жалобу в ФАС, после рассмотрения которой результаты торгов были аннулированы антимонопольной службой. В мае определение подрядчиков по конкурсным процедурам также приостанавливалось из-за поступления жалоб от компании «МД-Консалтинг» (Тольятти).

Компания «Ойкумена» хорошо известна на Южном Урале. По данным базы «Контур.Фокус», фирмой владеют Андрей Бурцев и Михаил Семенов. Компании принадлежит 75% уставного капитала ООО «Урал-сервис-групп». Считается, что компания «Урал-сервис-групп» связана с семьей челябинских предпринимателей Вильшенко. Их относят к владельцам двух в прошлом крупнейших дорожно-строительных компаний региона — «Южуралавтобан» и «Южуралмост». В 2021 году выручка «Ойкумены» составила 8,1 млрд рублей.

ООО «Союз Автодор» (до 2019 года — «ДСУ-1») выполняет строительные и ремонтные дорожные работы во многих российских регионах, в том числе и в Челябинской области. По данным СБИС, генеральным директором является Руслан Лукьянов, владеет компанией Александр Комков. В штате числится 1434 человека. В 2021 году выручка «Союз Автодора» составила 10,5 млрд рублей, чистая прибыль — 368,9 млн рублей.