В Челябинске повторно объявили торги по строительству пешеходной улицы на Северо-Западе

Прежний аукцион признан несостоявшимся из‑за отсутствия заявок

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска повторно объявил торги по обустройству пешеходной зоны на улице 40-летия Победы на участке между улицами Братьев Кашириных и Университетской набережной. Прежний аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Начальная цена работ по строительству бульвара составляет 116,4 млн рублей. Сроки в техническом задании остались прежними: подрядчику необходимо завершить работы до 20 октября 2022 года.





В разработке проекта принимали участие жители микрорайона. Они помогали создавать архитектурную концепцию и проводить анализ территории.





В микрорайоне Академ Riverside появятся площадки для проведения культурно-массовых мероприятий и выгула собак, велодорожка, детские игровые зоны, тротуары из бетонной плитки, скамейки и урны, светодиодное наружное освещение. Уже определены места для озеленения — на будущем бульваре высадят 302 крупномера и почти 3 тыс. кустарников, уложат более 9 тыс. кв. м газона.