В Челябинске построят сразу две дороги на Северо-Западе

Мэрия инициировала общественные обсуждения проектов

В Челябинске построят сразу две долгожданные дороги на Северо-Западе — от Краснопольского проспекта до улицы Маршала Чуйкова и по улице Чичерина от Университетской Набережной до набережной Николая Патоличева. Информация размещена на сайте мэрии.

Постановления главы города Алексея Лошкина о проведении общественных обсуждений размещены в разделе документации.

Один из объектов расположен по улице Хариса Юсупова от Краснопольского проспекта до улицы Маршала Чуйкова. Правее от этой дороги расположена строительная площадка будущей школы. Общественные обсуждения пройдут с 21 марта по 18 апреля.

Также в Челябинске обсудят проект продления улицы Чичерина. Речь идет о строительстве автомобильной дороги по Чичерина от Университетской Набережной до набережной Николая Патоличева.

Общественные обсуждения пройдут с 21 марта по 18 апреля. На региональном портале государственных и муниципальных услуг информация появится с 28 марта 2025 года.