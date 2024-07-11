В Челябинске построят новую автодорогу в микрорайоне Парковом

Мэрия согласовала планировку территории

В Челябинске построят новую автомобильную дорогу в микрорайоне Парковом. Мэрия утвердила документацию по планировке территории по улице Клайна (от Александра Шмакова до Бейвеля) в Курчатовском районе. Информация об этом размещена на сайте горадминистрации.

«Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) по ул. Клайна от ул. Александра Шмакова до ул. Бейвеля в Курчатовском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — говорится в постановлении мэрии.

Торги по поиску подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ были объявлены в октябре прошлого года. В результате стоимость контракта снизилась более чем в два раза — с 10,8 миллиона до 4,5 миллиона рублей.





Контракт заключен с проектной организацией «Вираж», следует из данных портала госзакупок. Компания выполняет работы по подготовке различной проектной документации. Генеральным директором является Олег Михайлов. Победитель аукциона должен будет подготовить проект и провести его через Госэкспертизу до 20 августа 2024 года.

Напомним, челябинская мэрия ранее изъяла земли для строительства дороги у частной компании «Согласие». Несколько лет дорога оставалась грунтовой, в дождливую погоду по ней невозможно было проехать и пройти.