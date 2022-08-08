Жители Челябинска могут получить помощь в области офтальмологии в 18 частных и 8 государственных клиниках. В Контрольно-счетной палате региона посчитали, сколько стоит лазерная коррекция, исправление косоглазия и другие услуги по улучшению качества зрения.
Комплексная проверка зрения стоит от тысячи до 5,3 тысячи рублей. Стоимость на отдельные базовые исследования варьируется от 100 до 2 тысяч рублей.
В КСП также узнали о стоимости цен на самые востребованные услуги в области офтальмологии. Сделать коррекцию зрения лазером можно как за 22 тысячи рублей, так и за 36 тысяч. Операция при глаукоме стоит от 3 тысяч до 37 тысяч рублей. Исправление косоглазия обойдется от полутора до 30 тысяч рублей.
«Операция при катаракте с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) — от 24,5 до 49 тысяч рублей. Операция при катаракте без ИОЛ — с 3 тысяч до 19 тысяч рублей», — сообщили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.
Стоимость медицинских услуг зависит от сложности и качества используемых материалов, а также методов лечения.
Добавим, что в некоторых челябинских клиниках действует система скидок, в том числе и для льготных категорий населения. Лечение катаракты можно пройти бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.
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