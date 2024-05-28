В Челябинске подписано трехстороннее соглашение в сфере труда

В документе учтены интересы семьи, детства, здоровьесбережения

Сегодня, 28 мая, на заседании Челябинской городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений заключено соглашение в сфере труда. Документ подписан Ассоциацией организаций профсоюзов города Челябинска, Территориальным объединением работодателей «Союз работодателей города Челябинск» и администрацией города Челябинска.

Документ подготовлен по итогам коллективных переговоров. В нем отражены основные цели и задачи — развитие производства и предпринимательства, занятость населения и развитие рынка труда, качество жизни населения и экологическая безопасность.

Отдельные разделы посвящены работе с молодежью, защите интересов семьи, материнства и детства, организации здорового образа жизни. Учтены вопросы поддержки работников — участников специальной военной операции, а также членов их семей.

«Это основа для коллективных договоров на предприятиях и в организациях города. Поэтому прошу членов комиссии активно привлекать работодателей всех форм собственности к участию в социальном партнерстве»,— отметила глава города Челябинска Наталья Котова.

Трехстороннее соглашение заключено сроком на 3 года. К нему могут присоединиться работодатели и профсоюзы, действующие на территории Челябинска.