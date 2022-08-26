В Челябинске озвучили стоимость квартир для студентов возле вузов

Мест в общежитии для всех учащихся может не хватить

«Университеты предоставляют возможность получения койко-места в общежитиях. При этом стоимость варьируется от 400 до 1000 рублей в месяц в зависимости от учебного заведения. При этом количество мест в общежитиях ограниченно и на всех учащихся их может не хватить. В такой ситуации студенту придется задуматься об аренде квартиры или комнаты»,

— объяснили в КСП региона.



«В целях экономии транспортных расходов и времени следует выбирать квартиру ближе к учебному заведению. Для безопасности и спокойствия необходимо заключать договор аренды с оформлением акта приема-передачи помещения, а также обращать внимание не только на внешний вид, но и на трубы, батареи, сантехнику, электрику и прочее», — рассказали в КСП области.

Кроме того, помочь найти квартиру могут и в университете — во многих вузах есть сотрудники или службы, которые занимаются расселением студентов.

Ежегодно у иногородних студентов и их родителей возникает проблема с жильем. Университеты предоставляют общежития, но количество мест там ограниченно. Учащимся приходится искать другие варианты. Контрольно-счетная палата Челябинской области посчитала, за сколько можно снять квартиру возле высших учебных заведений.В Челябинске квартиру возле вузов можно снять по цене от девяти до 50 тыс. рублей. Наибольшее количество предложений — вокруг Челябинского государственного университета. При этом в стоимость аренды чаще всего не входит оплата коммунальных услуг. Съемщику придется самостоятельно платить за воду и отопление.В КСП региона озвучили советы по поиску жилья. Во-первых, поиск надо начинать заранее и следует мониторить сайты с объявлениями раз в несколько часов. Нелишним будет посмотреть как минимум 3—5 квартир.