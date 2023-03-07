В Челябинске отремонтируют улицу Рождественского рядом с развязкой в Ленинском районе

Дорожники заменят асфальт до 20 августа

В Челябинске отремонтируют улицу Рождественского на участке от проспекта Ленина до Копейского шоссе. Это дорога, которая связывает Тракторозаводский район с развязкой на въезде в Ленинский. На выполнение работ из городского бюджета направили 111 млн рублей. Информация опубликована на портале госзакупок.





Источник — конкурсная документация

Согласно техзаданию, сейчас улица Рождественского на этом участке в плачевном состоянии. Есть колея, асфальт потрескался, на дороге и тротуарах — ямы. Подрядчик должен заменить изношенное покрытие, восстановить плитку на тротуарах, нанести дорожную разметку.

К исполнению контракта нужно будет приступить в марте. Сначала требуется разработать проект ремонтных работ. Когда температура воздуха будет выше +10 градусов, можно будет начать снимать асфальт. Завершить ремонт необходимо до 20 августа.

Для асфальтового покрытия будет действовать гарантийный срок — 4 года. В течение этого времени подрядчик обязан бесплатно заделывать ямы и трещины.

Развязку на въезде в Ленинский район построили в 2010 году. Она «разрубила» транспортный узел из Копейского шоссе, улиц Гагарина и Рождественской и автодороги «Меридиан».