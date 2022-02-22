В Челябинске отремонтируют памятник Ленину на площади Революции

Центральную трибуну приведут в порядок за 1,8 млн рублей

Мэрия Челябинска ищет подрядчика для ремонта центральной трибуны памятника Ленину на площади Революции. Начальная цена контракта — 1,8 млн рублей. Приступить к работе исполнитель должен в середине мая. Сдать работы нужно через два месяца. Информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен демонтировать гранитные плиты и ступени, очистить их от граффити. После этого основание укрепят армированной сеткой, а каменные блоки вернут на место. Трибуну облицуют гранитной плиткой. На завершающей стадии конструкцию нужно будет очистить и отполировать.

Заявки от участников аукциона принимают до 1 марта.

Напомним, ремонт памятника Ленину оказался в центре внимания в 2019 году. Тогда подрядчик «Еразия-Сервис» (эта фирма также выполнила некачественный ремонт фасада Публичной библиотеки) допустил множественные ошибки в ходе исполнения контракта. На постаменте были обнаружены сколы, а часть гранитных плит разъехались, что вызвало волну негодования со стороны челябинцев. В итоге некачественный ремонт довел до суда. 90% работ оказались некачественными. В июне 2020 года прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр историко-культурного наследия» по статье «Халатность». Ущерб оценили в 15 млн рублей.

В 2019 году памятник пришлось снова ремонтировать. Работы за 11 млн рублей выполняло ООО «Объединение по реставрации».