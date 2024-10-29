В Челябинске отремонтируют мост через реку Миасс за полтора миллиарда рублей

Работы необходимо завершить до конца июня 2027 года

Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил торги по поиску подрядчика для капитального ремонта моста через реку Миасс по улице Черкасской (Металлургический район). Мост был построен в 1950-х годах, за время эксплуатации сильно обветшал. В настоящее время дорожная конструкция не отвечает современным требованиям.

«Габарит проезжей части составляет 9,7 метра, что не соответствует действующим на сегодня нормам — 11,5 метра. Ограждение безопасности проезжей части не соответствует действующим нормам, высота — 0,75 метра вместо 1,1 метра. Покрытие проезжей части — асфальтобетонное, имеет колейность, а также завышенную толщину, что перегружает мост постоянной нагрузкой», — говорится в документации.

В техзадании также указано, что в ходе капремонта моста автодорогу планируется расширить. Начальная цена аукциона составляет 1 миллиард 486 миллионов рублей. Заявки принимаются до 5 ноября.

Подрядчику необходимо расширить полотно моста, обновить инженерные сети и трамвайные пути, произвести монтаж освещения и ливневой канализации. Также работы включают в себя озеленение территории — высадку деревьев и кустарников.

Протяженность дороги составляет 74 метра, ширина — более 20 метров. Работы необходимо завершить до конца июня 2027 года.