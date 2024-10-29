Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил торги по поиску подрядчика для капитального ремонта моста через реку Миасс по улице Черкасской (Металлургический район). Мост был построен в 1950-х годах, за время эксплуатации сильно обветшал. В настоящее время дорожная конструкция не отвечает современным требованиям.
«Габарит проезжей части составляет 9,7 метра, что не соответствует действующим на сегодня нормам — 11,5 метра. Ограждение безопасности проезжей части не соответствует действующим нормам, высота — 0,75 метра вместо 1,1 метра. Покрытие проезжей части — асфальтобетонное, имеет колейность, а также завышенную толщину, что перегружает мост постоянной нагрузкой», — говорится в документации.
В техзадании также указано, что в ходе капремонта моста автодорогу планируется расширить. Начальная цена аукциона составляет 1 миллиард 486 миллионов рублей. Заявки принимаются до 5 ноября.
Подрядчику необходимо расширить полотно моста, обновить инженерные сети и трамвайные пути, произвести монтаж освещения и ливневой канализации. Также работы включают в себя озеленение территории — высадку деревьев и кустарников.
Протяженность дороги составляет 74 метра, ширина — более 20 метров. Работы необходимо завершить до конца июня 2027 года.