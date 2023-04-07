В Челябинске отпраздновали 12‑летие Business FM

В день рождения радийщики принимают поздравления и сами дарят подарки

Радиостанции «Business FM Челябинск» исполнилось 12 лет. В день рождения друзей и партнеров пригласили в ресторан Brut is good. Гостей ожидал фуршет и развлекательная программа. Радийщики не только принимали поздравления, но и сами дарили подарки. А еще на празднике рассказали о планах по развитию станции и медиахолдинга «Первый областной», в который входит «Business FM Челябинск». Как прошел день рождения, смотрите в нашем фоторепортаже.

Первое включение из Челябинска в эфире радио Business FM состоялось 25 марта 2011 года. Это был дебютный выпуск новостей новой редакции. «Business FM Челябинск» тогда стала единственной радиостанцией федерального бренда, которая начала вещать не только в мегаполисе, но и в малых городах — Миассе, Златоусте и Сатке.

За 12 лет у «Business FM Челябинск» появилась большая аудитория слушателей. По словам бессменного главного редактора Андрея Фролова, это его главная гордость. Несмотря на то, что радио — консервативное медиа, в планах у главреда — развитие новостного направления и расширение рекламных возможностей.

«Большинство гостей, которые пришли нас поздравить, — не только наши друзья, но и коллеги. Они занимаются рекламой, пиаром, маркетингом, продвигают свои компании. Мы постарались сделать мероприятие не только приятным и интересным, но и полезным. Поэтому мы расскажем, чем еще мы можем быть полезны друг другу. План на будущее один — продолжать делать новости и давать информацию людям, чтобы они могли строить планы на будущее», — говорит Андрей Фролов.

«Business FM Челябинск» входит в медиахолдинг «Первый областной». Флагману компании — телеканалу ОТВ — в ноябре исполняется 20 лет. Гендиректор Олег Гербер рассказал гостям праздника, что интернет не только не убил телевидение в России, но и заставил людей вернуться к экранам за понятной и доступной информацией. Маркетологи взяли на заметку цифры: по доле телесмотрения в регионе телеканал занимает четвертое место после «России 1», «Первого канала» и НТВ. Охват в месяц составляет 426 тыс. человек.

«Сейчас все уходят в диджитал. Мы привыкли, что там все измеримо. У нас есть свои упрямые цифры. 8 тыс. человек смотрят ОТВ 24 часа в сутки. А общий охват жителей составляет почти полмиллиона человек. Эти цифры нельзя сравнивать с показателями в социальных сетях и в телеграм-каналах. У нас невозможно накрутить просмотры. Поэтому, если рекламодатели хотят измеримые и честные результаты, то рекомендую снова обратить внимание на телевидение», — рассказал гостям праздника генеральный директор медиахолдинга Олег Гербер.

В медиахолдинг «Первый областной» также входит транспортное телевидение, «Стритрадио», десяток региональных газет, телеканалы Ural1 и «Восточный экспресс» (Миасс), радиостанции «Радио 100», «Дача», «Ретро FM», сайты 1obl.ru и Bfm74.ru. Эти ресурсы обладают огромным рекламным потенциалом, и в следующие несколько лет он будет только расти.