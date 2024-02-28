В Челябинске открылся обновленный Центр управления сетями

Энергетики стали быстрее реагировать на аварии и устранять их

Челябинский филиал компании «Россети Урал» — «Челябэнерго» запустил обновленный Центр управления сетями. Теперь информация о работе энергетического хозяйства региона собирается в одном месте. Там же специалисты могут оперативно реагировать на аварии и направлять бригады для ремонта. С работой ЦУСа познакомился Алексей Текслер, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Губернатор выразил уверенность в том, что электросетевой комплекс Челябинской области будет становиться более цифровизованным, а регион станет пилотной площадкой для «Россетей» по внедрению инноваций и современных технологий, которые повысят надежность сетей.





Уже сейчас интеллектуальные системы позволяют в онлайн-режиме быстро определять проблемы, аварийные ситуации и оперативно их решать. Центр управления сетями круглосуточно следит за работой электрических линий. Технологичный комплекс запустили в рамках концепции совершенствования систем управления «Россетей». Теперь она двухуровневая — то есть специалист в центре связывается напрямую и сразу с электромонтажниками. Диспетчеры на местах больше не являются частью системы. Это позволяет ускорить реагирование на технологические нарушения.





Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру продемонстрировали экстренную ситуацию. В Центре управления сетями прозвучала аварийная сигнализация. На схеме появились желтые мигающие линии — это место аварии. Специалист ЦУСа оперативно оценивает состояние оборудования и проверяет работу автоматики. Связывается с ближайшей к месту ЧП бригадой по IP-телефонии, спутниковой или радиосвязи. Рабочие выезжают на объект и устраняют аварию. На время восстановления подачи электричества подключают резервный источник, чтобы люди не сидели без света. Кроме того, специалист Центра управления сетями в таблице указывает информацию о количестве обесточенных потребителей и допущенных бригадах, как идут работы по восстановлению. Отмечаются даже сведения о погоде.





«Это знаковый объект, который позволит нам быстрее реагировать на аварийные ситуации, соответственно, минимизировать потери, обеспечивать лучшую надежность — это очень важно сегодня, потому что каждый сбой вызывает всегда неудобство для жителей, потребителей, юридических лиц, промышленных предприятий. Поэтому введение Центра управления позволит все эти риски минимизировать. Я очень благодарен „Россетям“, Андрею Валерьевичу Рюмину за то, что у нас в регионе такие программы реализуются»,— отметил Алексей Текслер.

Оборудование, используемое в ЦУСе, российское. Специалистам доступны основные параметры сетей — например напряжение. Кроме модуля по выявлению и устранению аварий есть еще и программа по обнаружению потерь электричества. Когда, например, к сетям подключаются незаконно. В такое место тоже направляют бригаду, а затем нарушителя штрафуют.





Модернизацией системы управления сетями «Россети» занимаются с 2019 года. Применяются единые типовые решения к помещениям, рабочим местам и графику сотрудников для оптимизации их загруженности. Переход к работе в ЦУСе был плановым и плавным. Кстати, в центре есть и тренировочное место, которое во время внештатных ситуаций может использоваться для экстренной работы. Обновленный Центр управления сетями объединяет данные о более 300 подстанциях 35—110 кВт и почти восьми тысячах километров линий электропередачи. На модернизацию компания направляла 420 миллионов рублей. Открытие ЦУС генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин назвал знаковым событием для электросетевого комплекса региона.





«Диспетчеры, которые здесь сидят, сегодня уже видят все энергохозяйство, от которого зависит потребление более трех с половиной миллионов человек. И, конечно, это ускоряет все вопросы, связанные с устранением аварийных ситуаций. Говорим не только о жителях, но и о промышленной нагрузке, о социальных объектах. На 2024 год инвестиционная программа в Челябинской области как по магистральным, так и по распределительным сетям составляет по группе „Россети“ около трех с половиной миллиардов рублей. Это множество объектов, один из основных — это электроподстанция 110 киловольт „Кременкуль“, техническое присоединение, модернизация, новое строительство. Для нас очень важно сделать так, чтобы надежность электроснабжения только возрастала от года к году и, конечно, возникала возможность для подключения новых потребителей»,— рассказал Андрей Рюмин.

После посещения ЦУСа Алексей Текслер и Андрей Рюмин обсудили перспективы развития электросетевого комплекса Челябинской области. С решением проблем можно будет спокойно заниматься развитием региона в разных направлениях. Особое внимание «Россети» уделяют работе подстанций в Сосновском районе, где идет активное строительство жилья. Реконструируется комплекс в Кременкуле. На работы компания направила 600 миллионов рублей. Обновляют объект в Долгодеревенском. В планах — строительство подстанции в Малиновке. Электропотребление будет надежным и бесперебойным.