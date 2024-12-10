В Челябинске откроют производство по изготовлению стекла

Продукция сможет заменить импортные аналоги

Администрация Челябинска распорядилась подготовить в течение года проектную документацию по строительству цеха инновационного производства стекла и изделий из него. Информация опубликована на официальном сайте мэрии.

«Подготовить в течение одного года документацию по планировке территории (проект планировки территории) в границах улиц Артиллерийской и Механической, автодороги „Меридиан“ и местного проезда в Калининском районе», — следует из распоряжения.

Речь идет о проведении инженерных изысканий для строительства компанией ООО «Трейд-Хим» одноэтажного здания площадью до 1,4 тысячи квадратных метров. По данным сервиса «Сбис», данная организация занимается оптовой торговлей химическими продуктами.