В Челябинске определят застройщика территории бывших военных городков на АМЗ

Дом.рф объявил аукцион на участок площадью свыше 33 гектаров

В Челябинске определят застройщика для реализации проекта комплексного развития территорий (КРТ) на землях бывших военных городков № 17 и 34 (район АМЗ), площадь которых превышает 33 гектара. На их месте планируется возвести новый жилой комплекс с потенциалом застройки 190 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Заявки на участие в торгах принимаются до 10 февраля 2025 года. Аукцион пройдет 14 февраля. Начальная цена права заключения договора КРТ — 189,23 миллиона рублей.

«К застройке предлагается территория бывшего военного городка № 17, ограниченная улицами Новосельской, Донбасской и Короленко. Окружение представлено индивидуальными и многоэтажными домами, социальными объектами и гаражами. По соседству построены три современных жилых комплекса», — сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

На расстоянии 620 метров — вход в Челябинский бор, главный зеленый массив центральной части города. В радиусе 1,5 километра находятся крупные торговые центры и выезды на магистрали.

Помимо жилой застройки, на территории предполагается обустройство детских и спортивных площадок, размещение объектов инфраструктуры, благоустройство и озеленение. Строить квартал рекомендуется с применением Стандарта КРТ, разработанного Дом.рф, а также с соблюдением «зеленого» стандарта для многоквартирного жилья, действующего с ноября 2022 года. Проект должен быть реализован в течение 12 лет.

Ранее Дом.рф реализовал три участка под строительство частных домов в пригороде Челябинска — вблизи поселка Западного. Один из двух лотов площадью по 0,3 гектара каждый был продан за 5,23 миллиона рублей, другой реализовали за 15,75 миллиона рублей. Ранее там же участок 0,9 гектара был продан за 14,15 миллиона рублей.

По соседству с бывшими объектами Министерства обороны РФ находятся сквер с памятником «Скорбящие матери», Лесное кладбище, жилые комплексы «Вместе» и «Квартал О2», поселок Мебельный с частной застройкой. На улице Новосельской построено несколько многоэтажек для семей военных. Дома возводили на земле 34-го военного городка в 2000-х годах. Еще несколько домов для военнослужащих находятся рядом с ЖК «Вместе».

Отметим, что в Челябинске уже проводили реновацию бывшей территории Минобороны. На месте танкового училища возле стадиона «Локомотив» на улице Монакова построили жилой комплекс Evo park. Проект реализовали совместно компании «Голос. Девелопмент» (ранее называлась «Легион») и «Никс». Как и обещали застройщики, они сохранили и обновили памятную стелу Челябинскому высшему танковому командному училищу. Вне участка застройки находятся казармы 1904—1905 годов Войскового остановочного пункта — объекты культурного наследия регионального значения.

По данным Минстроя, по состоянию на 1 ноября 2024 года в Челябинской области определено 97 территорий для КРТ в 10 муниципалитетах. Они могут быть нескольких видов, в частности, предполагают как жилую, так и нежилую застройку.