В Челябинске офис банка «Уралсиб» продали за 139 млн рублей

За пять лет здание подешевело в два раза

В Челябинске новым владельцем офисного комплекса на улице Цвиллинга, 60, где ранее размещался банк «Уралсиб», стала компания «Юнион Апарт» из Санкт-Петербурга,. Фирма специализируется на покупке и продаже гостиничной недвижимости. Информацию подтвердили в компании Rusland SP, сопровождавшей сделку.

Начальная сумма сделки, озвученная владельцем здания банком «Уралсиб» в 2017 году, составляла более 290 млн рублей. После чего следовало поэтапное снижение стоимости продажи актива, поскольку желающих выйти на сделку не было. Удалось реализовать офисные помещения только спустя пять лет по цене в два раза ниже изначально заявленной.

Согласно данным «Контур. Фокус», компания «Юнион Апарт» из Санкт-Петербурга занимается управлением недвижимостью, в числе активов — гостиницы и отели в различных регионах России, а также офисные здания, переоборудованные под коворкинг (с англ. «совместно работающие», рабочие места в аренду). В штате компании числится всего один сотрудник. В 2021 году выручка компании составила 7,4 млн рублей, чистый убыток — 36,1 млн рублей.

«Здание на Цвиллинга, 60 располагается очень выигрышно для размещения в нем апарт-отеля, поскольку находится вблизи железнодорожного вокзала, крупных транспортных развязок. До центра города также недалеко. Все это потенциально увеличивает рентабельность гостиничного бизнеса, который может в нем локализоваться», — говорит представитель Федерации рестораторов и отельеров России в Челябинской области Юрий Звонков.

По его словам, площадь для размещения апарт-отеля также вполне подходящая — более 6 тыс. кв. м, есть собственная парковка, здание легко переоборудовать под апартаменты. Однако ждать быстрой окупаемости затрат новым инвесторам все же не стоит, поскольку рынок гостиничного бизнеса Челябинска имеет свою специфику.

«Мы фиксируем снижение спроса на услуги гостиничного комплекса региона, в 2020—2021 годах в мегаполисе открылись сразу несколько отелей, принадлежащих крупному федеральному сетевому бизнесу. При этом в пандемию сократилось число межрегиональных и всероссийских мероприятий из деловой повестки, которые ежегодно проходили в Челябинске, сейчас мы только начинаем возвращаться к привычному темпу жизни. Открытие апарт-отеля в настоящее время будет однозначно сопряжено с финансовыми рисками»,— говорит Юрий Звонков.

По предварительной информации, компания «Юнион Апарт» рассматривает возможность сдачи в аренду здания для размещения зоны коворкинга. Услуга по предоставлению рабочих мест в аренду сегодня очень популярна в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных российских городах.

Руководству компании «Юнион Апарт» направлен запрос для уточнения планов по использованию здания на Цвиллинга, 60. На момент публикации ответ не поступил.