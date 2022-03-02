В Челябинске объявили торги на строительство нового участка улицы Молдавской

На работы готовы направить более 218 млн рублей

В Челябинске в 2022 году начнется строительство нового участка улицы Молдавской. Дорога соединит две крупные магистрали — проспект Победы и улицу 250-летия Челябинска. Аукцион по поиску подрядчика проводит комитет дорожного хозяйства городской администрации. Начальная цена контракта составляет 218,1 млн рублей. 118,68 млн предусмотрены в 2022 году, еще 99,4 млн — в 2023-м. Победителя торгов объявят 11 марта, сказано на портале госзакупок.

Строительство по проекту компании «Сибирьинстройпроект» проведут в три этапа. Два первых реализуют уже в 2022 году. Завершить работы планируется до 20 октября 2023-го.





«Общая протяженность дороги составит почти 684 метра. Также по проекту будет переустроено 33 метра тепловой сети. Проектом предусмотрено строительство двухполосной проезжей части шириной 3,25 м и тротуаров (3 метра с западной стороны, 2 метра — с восточной), обустройство светодиодного освещения с цветовой температурой 4000К, строительство ливневой канализации и автопарковок», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Проектом предусмотрено озеленение. На новом участке улицы высадят 127 крупномерных деревьев и 757 кустарников, газонных трав общей площадью почти 8 тыс. кв. м. Также в задачи подрядчика входят установка светофоров и устройство проезда к гаражам, находящимся в том районе. Контракт на весь период строительно-монтажных работ планируется заключить до 31 марта 2022 года.