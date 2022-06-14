В Челябинске объявили торги на 1,5 млрд рублей для реконструкции очистных сооружений

Работы завершат в мае 2024 года

Мэрия Челябинска объявила торги на реконструкцию очистных сооружений канализационных стоков в Металлургическом районе. Коммунальный объект является источником неприятного запаха на въезде в город. После завершения работ эта проблема будет решена. На обновление систем механической очистки и обработки осадков выделили 1,5 млрд рублей. Большая часть денег поступила из Фонда национального благосостояния.

Приступить к выполнению контракта подрядчик должен будет уже 1 июля. Завершить работы необходимо до 31 мая 2024 года. Подрядчика планируют выбрать до 22 июня.

Сначала необходимо будет реконструировать участок механической очистки воды. Это первый этап фильтрования канализационных стоков, когда из стоков удаляют песок, глину, крупный мусор. Два цеха построят на площадке в 37 га. Сейчас эта территория используется для сушки и обеззараживания ила. На это уходит два года. Когда будет запущено новое оборудование, работа будет занимать восемь часов. Для работы участка будут реконструированы подстанция и насосная станция.

Также необходимо будет реконструировать сооружения обработки осадков — построить отдельный цех, оборудовать резервуары для хранения сгущенного ила и технической воды.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», Челябинской области одобрен заем на сумму 1,2 млрд рублей для обновления очистных сооружений канализации. Речь идет об объекте на Свердловском тракте в Металлургическом районе. К указанной сумме правительство региона и МУП «ПОВВ» добавили дополнительно 286 млн рублей.

Очистные сооружения Челябинска занимают почти 132 га. Комплекс работает с 1958 года. Через него проходит канализационный сток большей части города — ежесуточно почти 340 тыс. куб. метров. ИА «Первое областное» побывало на очистных сооружениях в феврале этого года и подробно рассказало о проекте реконструкции.

Также в Челябинске выбрали подрядчика для строительства станции обеззараживания воды ультрафиолетом на Шершневском водохранилище. Контракт стоимостью 890 млн рублей получило ООО «Монтажник».