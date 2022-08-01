В Челябинске объявили аукцион на обслуживание метро за 81,4 млн рублей

Подрядчику необходимо выполнить работы до конца 2022 года

Центр организации закупок Челябинской области объявил торги на обслуживание восьми стройплощадок метрополитена с начальной ценой контракта 81,4 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет обслуживать оборудование, электроустановки и освещение подземных выработок, следить за откачкой воды и проветриванием, организовать работу маркшейдерской службы и дежурство слесарей.

Работы необходимо выполнить в период с 19 августа до 31 декабря 2022 года. Всего в перечень объектов обслуживания включено восемь стройплощадок, в числе которых станция «Комсомольская площадь», портал электродепо и несколько стволов метро в центральной части города.

«Подрядчик обязан поставить на объект необходимые материалы согласно проектно-сметной документации, в том числе оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия с предоставлением необходимых сертификатов, паспортов и других сопутствующих документов согласно действующему законодательству, осуществить их приемку, разгрузку, складирование, а также их охрану», — говорится в документации к аукциону.

Заявки на аукцион принимают до 8 августа, торги назначены на 10 августа.

Отметим, обслуживание станций метро «Тракторозаводская» и «Проспект Победы» выполняет научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3», входящий в одноименную группу компаний. В июне организация заключила контракт на сумму 78,6 млн рублей. Сроки выполнения работ по этому контракту установлены с 16 июня по 15 ноября 2022 года.