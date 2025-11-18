В Челябинске обсудят применение беспилотников в горнодобывающей отрасли

В областной столице пройдет заседание по промышленной политике

Ключевые вопросы цифровой трансформации промышленности в Челябинской области рассмотрят на заседании комитетов по цифровизации и промышленной политике Союза промышленников и предпринимателей региона. Мероприятие состоится 19 ноября на производственной площадке завода «Кемма».

В заседании примут участие министр промышленности региона Михаил Кнауб, директор Челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов и генеральный директор ООО «Кемма» Иван Горнов.

Эксперты обсудят несколько вопросов, в том числе развитие и применение беспилотных транспортных средств для горнодобывающей отрасли, налоговое уведомление предприятий добывающего сектора, внедрение интегрированных систем управления для автоматизации производств. Также рассмотрят роль IT-интеграторов в качестве «единого окна» для цифровой трансформации компаний.