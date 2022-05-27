В Челябинске нашли подрядчиков по уборке улиц за 7 млрд рублей

Контракты разделили между тремя компаниями

В Челябинске подвели итоги аукционов по поиску подрядчиков для уборки улиц. Они будут работать в городе в течение трех лет. Общая сумма контрактов составила почти 7 млрд рублей. Их разделили между тремя компаниями. ИА «Первое областное» узнало, кто будет отвечать за чистоту в областном центре.

Контракт на содержание дорог в Металлургическом районе выиграл крупный дорожный подрядчик «Строймеханизация» (начальная цена — 759 млн рублей). Сразу пять контрактов на 5 млрд рублей получила другая известная в городе фирма «Ойкумена» (Курчатовский, Калининский, Советский, Ленинский и Тракторозаводский районы). Торги на уборку улиц в Центральном районе (1,1 млрд рублей) выиграла компания «Электрострой».

По данным базы «Контур. Фокус», ООО «Строймеханизация» на 58% принадлежит племяннице известного челябинского предпринимателя Сергея Вайнштейна — Валерии Вайнштейн. 30% владеет ООО «Сервис-поставка Урал», а 11,8% уставного капитала записано на Владимира Гамольского. В 2021 году выручка «Строймеханизации» составила 3,5 млрд рублей.

АО «Ойкумена» владеют Андрей Бурцев и Михаил Семенов. Компании принадлежит 75% уставного капитала ООО «Урал-сервис-групп». Считается, что компания «Урал-сервис-групп» связана с семьей челябинских предпринимателей Вильшенко. Их относят к владельцам двух в прошлом крупнейших дорожно-строительных компаний региона — «Южуралавтобан» и «Южуралмост». В 2021 году выручка «Ойкумены» составила 8,1 млрд рублей.

Компания «Электрострой» работает на рынке электроэнергетики. Основной заказчик по госконтрактам — «Россети». Фирма принадлежит предпринимателю Ильясу Зайнутдинову. Выручка компании в 2021 году составила 1,5 млрд рублей.

Челябинское УФАС и ФАС России разрешили провести аукционы. Жалобы фирмы «МД-Консалтинг» (Тольятти) отклонили. Компания сообщала о ненадлежащем порядке оценки заявок участников. Были заблокированы торги по всем семи районам города. О решении регионального ведомства мы сообщали ранее. В федеральной службе также подтвердили ИА «Первое областное», что жалобы оказались необоснованными.