В Челябинске нашли подрядчика для ремонта светофоров и замены дорожных знаков почти за 1 млрд рублей

В торгах победил единственный участник

В Челябинске определили подрядчика, который будет заниматься содержанием светофоров и камер видеонаблюдения, заменой поврежденных дорожных знаков, а также обустройством дорог до 30 июня 2025 года. Электронный аукцион на 976 млн рублей по обслуживанию городских улиц выиграло акционерное общество «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление». Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.



Заказчиком торгов является комитет дорожного хозяйства Челябинска. Подрядчика определили 18 августа. Им стало АО «СМЭУ», которое было единственным участником аукциона по содержанию технических средств регулирования дорожного движения и обустройства дорог.



Согласно документам с портала госзакупок, АО «СМЭУ» предстоит заниматься заменой поврежденных дорожных знаков и устанавливать новые, следить за работой светофоров и видеодетекторов, а также заниматься их монтажом и заменой. Подрядчик будет устанавливать пешеходные ограждения, удалять ветки деревьев, если они мешают обзору водителей, ремонтировать сигнальные столбики.



Согласно сервису «СБИС», АО «СМЭУ» занимается строительством дорог и автомагистралей. Директором является предприниматель Игорь Беляшов.