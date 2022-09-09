В Челябинске напротив «Ленты» на месте частных домов планируют построить микрорайон

Проект вынесут на публичные слушания

«Провести публичные слушания 15 сентября 2022 года по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улиц Братьев Кашириных, Косарева, Партизанской, Парашютной, Дальневосточной, Краснознаменной в Калининском районе города Челябинска»,

— говорится в постановлении на сайте мэрии Челябинска.

«Вся застройка проектируемой территории осуществляется на сносе существующей застройки — индивидуальных жилых домов — с согласия жителей и выкупа застройщиком земельных участков»,

— говорится в пояснительной записке.

В Челябинске пройдут публичные слушания по проектировке территории в Калининском районе — на улице Братьев Кашириных напротив гипермаркета «Лента». Там, согласно проекту, на месте частных одно- и двухэтажных домов хотят построить микрорайон. Соответствующие документы размещены на сайте городской администрации.В пояснительной записке представили общий вид проекта. Сейчас в границах улиц Братьев Кашириных, Косарева, Партизанской, Парашютной, Дальневосточной, Краснознаменной расположены частные одно- и двухэтажные дома. Всего 170 строений. На их месте предлагают построить две группы многоквартирных домов от 4 до 18 этажей с помещениями обслуживания и подземными автостоянками. Там также хотят возвести 24-этажный дом со стилобатной частью, «акцентирующей пересечение улиц Братьев Кашириных и Краснознаменной».На указанном участке, согласно документу, появятся дворы, детские площадки, стоянки для машин, пешеходные бульвары, два новых детских сада на 290 мест и школа на 1100 учащихся.Согласно постановлению на сайте городской мэрии, разработчик обязан организовать открытие экспозиции проекта 12 сентября в 13:00 в Доме архитектора. Публичные слушания запланированы на 15 сентября.Инициатором проекта застройки является ООО Специализированный застройщик «Флагман». Согласно данным системы СПАРК, компания зарегистрирована в Магнитогорске, а руководителем является Виктория Казакова. Среди основной деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Вместе с тем, по данным СБИС, компания ООО СЗ «Флагман» в мае 2021 года была ликвидирована.В то же время, по данным СБИС, Виктория Казакова также является директором другой строительной компании — «Уралжилстрой» и учредителем ООО «Флагманинжиниринг», которое также занимается строительством, ремонтом и реконструкцией зданий.