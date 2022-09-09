В Челябинске пройдут публичные слушания по проектировке территории в Калининском районе — на улице Братьев Кашириных напротив гипермаркета «Лента». Там, согласно проекту, на месте частных одно- и двухэтажных домов хотят построить микрорайон. Соответствующие документы размещены на сайте городской администрации.
«Провести публичные слушания 15 сентября 2022 года по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улиц Братьев Кашириных, Косарева, Партизанской, Парашютной, Дальневосточной, Краснознаменной в Калининском районе города Челябинска», — говорится в постановлении на сайте мэрии Челябинска.
В пояснительной записке представили общий вид проекта. Сейчас в границах улиц Братьев Кашириных, Косарева, Партизанской, Парашютной, Дальневосточной, Краснознаменной расположены частные одно- и двухэтажные дома. Всего 170 строений. На их месте предлагают построить две группы многоквартирных домов от 4 до 18 этажей с помещениями обслуживания и подземными автостоянками. Там также хотят возвести 24-этажный дом со стилобатной частью, «акцентирующей пересечение улиц Братьев Кашириных и Краснознаменной».
На указанном участке, согласно документу, появятся дворы, детские площадки, стоянки для машин, пешеходные бульвары, два новых детских сада на 290 мест и школа на 1100 учащихся.
«Вся застройка проектируемой территории осуществляется на сносе существующей застройки — индивидуальных жилых домов — с согласия жителей и выкупа застройщиком земельных участков», — говорится в пояснительной записке.
Согласно постановлению на сайте городской мэрии, разработчик обязан организовать открытие экспозиции проекта 12 сентября в 13:00 в Доме архитектора. Публичные слушания запланированы на 15 сентября.
Инициатором проекта застройки является ООО Специализированный застройщик «Флагман». Согласно данным системы СПАРК, компания зарегистрирована в Магнитогорске, а руководителем является Виктория Казакова. Среди основной деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Вместе с тем, по данным СБИС, компания ООО СЗ «Флагман» в мае 2021 года была ликвидирована.
В то же время, по данным СБИС, Виктория Казакова также является директором другой строительной компании — «Уралжилстрой» и учредителем ООО «Флагманинжиниринг», которое также занимается строительством, ремонтом и реконструкцией зданий.
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