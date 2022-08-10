Управление муниципальных закупок администрации Челябинска объявило торги на выполнение работ по уходу за зелеными насаждениями. Начальная цена контракта составляет 25 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.
В прикрепленных к заявке документах говорится, что подрядчик должен вырубить аварийные, ослабленные и усохшие деревья, а также провести их обрезку и выкорчевать пни. Согласно техзаданию, в городе займутся газонами, посадят кустарники, восстановят живую изгородь и проведут санитарную обрезку.
Подрядчику предстоит провести работы на 1308 улицах Челябинска. Заказчиком торгов является МБУ «Геоцентр Челябинска». Подрядчика определят 22 августа.
Напомним, власти Челябинска приступили к разработке единых требований к озеленению города. Со следующего года сажать деревья и кустарники, а также ухаживать за ними будут по общим для всех правилам. Пока что каждый подрядчик ухаживает за деревьями так, как считает нужным, основываясь только на техзадании и контракте. А это может привести к гибели насаждений.
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