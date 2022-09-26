Напиток Coca-Cola вернулся на прилавки магазинов Челябинска под прежним брендом. Безалкогольную газировку объемом два литра начали продавать в торговой сети Spar, рассказали читатели информагентства «Первое областное».





На лицевой части этикетки на двух языках — русском и казахском — указана возможность выиграть призы. На обратной стороне размещена информация о том, что газировка изготовлена в Республике Казахстан.









Напомним, в середине сентября в Челябинске начали продавать Coca-Cola под другим названием. Состав напитка «Добрый кола» идентичен ушедшей иностранной газировке. Напиток появился в магазинах «Красное и белое».

8 марта компания The Coca-Cola на официальном сайте объявила о приостановке работы в России. В июне, как писало издание РБК, после полной реализации уже произведенного напитка, Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать газировку в России. Компанию переименовали в Multon Partners, которая сосредоточилась на продаже соков «Добрый», Rich и «Моя семья».