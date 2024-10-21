В Челябинске набирает популярность новый формат проведения новогоднего корпоратива

Выясняем, во сколько обойдется организация праздника в этом году

Привычным застольем на Новый год сегодня никого не удивишь. Поэтому челябинские компании меняют формат проведения новогодних корпоративов, уходя от привычного тандема «сели-поели». ИА «Первое областное» узнало о трендах шоу-программ и стоимости банкетного меню на Новый год.

Праздник «под ключ»

Каким бы креативным не был руководитель компании, организацию праздника лучше доверить профессионалам. Челябинские ивент-агентства предлагают разные форматы проведения вечеринок:

«В прошлом году на Новый год в Челябинске были популярны косплеи на фильм „Слово пацана“, в целом тренд на 90‑е годы. Знаю, что не менее 15 корпоративов крупных компаний прошли именно в этой стилистике. В этом году подготовка к корпоративам началась раньше, чем обычно. И есть особенность — акцент везде на сплочение коллектива. Некоторые руководители так и заявляют, что цель — сдружить отделы, объединить коллектив, а не просто устроить вечеринку», — сообщил ИА «Первое областное» арт-директор компании Zotov-event, ведущий и режиссер праздников Анатолий Зотов.

По его словам, для IT-компаний с работниками на удаленке первоочередным становится знакомство сотрудников друг с другом. У заводов задача другая — «подружить» крупные отделы между собой. В некоторых компаниях в этом году занялись организацией новогодних елок для детей сотрудников. Все для того, чтобы заинтересовать и удержать кадры.

«Знакомство сотрудников, сплочение отделов, выявление лидеров — в чистом виде тимбилдинг, но в праздничной обстановке. Для такого формата праздника чаще компании выбирают лофт-площадки, караоке, где можно организовать, например, вокальный батл», — говорит эксперт.

Небольшие компании могут за вечер менять несколько локаций. К примеру, начинают праздник в лофте, потом едут в караоке, а затем перемещаются в клуб в общую тусовку, предварительно бронируя 2—3 столика.

Популярные даты — на брони

В этом году бронирование банкетных залов для встречи Нового года началось раньше, чем обычно. В начале октября популярные локации для новогодних корпоративов были разобраны. Сегодня в календаре свободных дат почти не осталось.

«В ресторане Gong проводят только „сборные солянки“. В основном гости выбирают нас как раз таки за более спокойную обстановку, без шумных вечеринок», — говорит владелица китайского ресторана Gong и рестобара «Камчатка» Татьяна Старовойтова.

Заказ по меню — от 2500 рублей на человека. В программе — диджей, шоу-балет, живое выступление и поздравление Деда Мороза. Выкуп зала под частные мероприятия обсуждается индивидуально и зависит от дня недели.

«31 декабря мы по традиции готовим только блюда навынос, а Новый год коллектив встречает дома», — уточнила Татьяна Старовойтова.

В Челябинске возможен выкуп ресторана. Средний чек (с учетом стандартного меню) составляет 200 тысяч рублей за сутки в будни, 400 тысяч рублей — в выходной день. В новогоднюю ночь стоимость выкупа будет дороже.

«Даты в основном бронируют на конец декабря, выкупают сразу зал под закрытие со своей программой. В этом году услуги ресторана подорожали в процентном соотношении с повышением цен на 20%», — пояснила ресторатор, владелица авторской кондитерской «Бон-бон», ресторанов «Редактор», Tortillas & grill Татьяна Заславская.

Средний чек за новогодний банкет в ресторане достиг 4—4,5 тысячи рублей с человека. В эту сумму входит не только меню из трех-четырех блюд, но и шоу-программа.

«В меню праздничного ужина за 4,5 тысячи рублей — холодные закуски, порционный салат на выбор (мясо, рыба, курица), горячая закуска и основное горячее на выбор. В стоимость входит шоу-программа», — предлагает банкетный зал «Шелк».

Фотосессия с фуршетом

Для небольших компаний (до 30 человек) в Челябинске организуют праздничные фотосессии с фуршетом. И это тоже новый тренд и новые игроки в виде фотостудий на рынке развлечений.

«Мы можем организовать предновогодний фуршет в зале для фотосессий, вместе с арендой зала стоимость составит 7500 рублей за 3 часа, работа фотографа — 4500 рублей в час. При этом закуски и напитки необходимо принести с собой. Бронирование открыто до 29 декабря», — сообщили в челябинской фотостудии LeonaStage.

В компании «ФотоСова» согласны организовать фуршет, но в общем зале, где будут проходить и другие фотосессии. Работа фотографа — от 4 тысяч в час, аренда зала — от 1,3 тысячи рублей.

«Мы рекомендуем арендовать для фотосессии и мини-корпоратива студию на сутки, чтобы не спешить и было время для общения и поздравлений. Аренда составит 3,7 тысячи рублей, работа фотографа — 4,5 тысячи рублей в час», — сообщили в фотостудии, расположенной по улице Белостоцкого.

Такой формат подходит не только для корпоративов, но и встреч с родными и близкими людьми. Бюджет фотосессии с фуршетом скромнее, чем праздничный ужин в ресторане, поэтому его чаще выбирают небольшие компании.