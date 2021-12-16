В Челябинске набирает популярность безналичный расчет по QR-коду

Рассказываем о преимуществах сервиса для бизнеса и потребителей

В 2019 году Банк России запустил в стране сервис системы быстрых платежей (СБП), позволяющий физическим лицам совершать мгновенные переводы средств по номеру телефона в другой банк, а также оплачивать товары и услуги в розничных и интернет-магазинах. С 1 октября текущего года в России стал доступен новый способ оплаты покупок через систему быстрых платежей — по QR-коду. По словам начальника отдела платежных систем и расчетов Челябинского отделения Банка России Людмилы Паниной, сервис имеет ряд преимуществ, в первую очередь для предприятий малого и микробизнеса.

«Тарифы в сервисе значительно ниже, чем в обычных эквайринговых платежах. Максимальный размер комиссии не может превышать 0,7% от транзакций, но не более 1,5 тыс. рублей. Для отдельных категорий он не может превышать 0,4%, это на товары повседневного спроса, медицинские, образовательные услуги, на благотворительные взносы и так далее. При оплате через СБП деньги поступают на счет торговой точки практически мгновенно — в течение 15 секунд, тем самым сокращается кассовый разрыв, и деньги можно использовать дальше в целях бизнеса. К тому же этот сервис прогрессивный и безопасный», — рассказала Людмила Панина.

Преимущества для бизнеса:

— Выгода: максимальный размер комиссии не превышает 0,7% от транзакций.

— Простота: сервис не требует дополнительного оборудования и больших затрат.

— Скорость: деньги поступают на счет продавца в течение 15 секунд.

— Универсальность: сервис доступен во всех каналах взаимодействия клиентов — на сайте, в приложении, в наружной рекламе и в рассылке.

«К системе быстрых платежей мы подключились в августе. Подключение заняло один день, и никаких дополнительных расходов нам не потребовалось. Для этого мы заключили с банком договор на оказание этих услуг, и достаточно быстро нас подключили. Для нас преимущество этой системы, во-первых, в том, что это современный вид оплаты. Второй момент — это реальная экономия, потому что по эквайрингу с предприятия удерживают 1,6%. По системе быстрых платежей это всего 0,4%. В рамках развития этого сервиса государство готово компенсировать эти расходы. Безусловно, это система новая, и не все клиенты понимают, как это работает. Мы объясняем, как это работает», — говорит директор челябинской стоматологии Sahar.Dental Максим Смагин.

Кроме того, новый способ оплаты востребован также у потребителей. Покупатели используют сервис для оплаты товаров и услуг.

Как оплатить покупку по QR-коду за три шага:

1. С помощью мобильного приложения банка отсканировать QR-код.

2. Указать в графе оплаты сумму по чеку.

3. Оплатить покупку.

«Сервисом быстрых платежей я пользуюсь давно. Переводить деньги без комиссии удобно, когда у друзей другие банки. А теперь я увидел, что через быстрые платежи можно еще и оплачивать с помощью QR-кода, и сразу решил воспользоваться этим. Это очень быстро. Мне кажется, это намного безопаснее, потому что оплата проходит через сам личный кабинет», — прокомментировал житель Челябинска Всеволод Цаплин.

Многоразовый QR-код, предоставленный предприятию банком, может быть распечатан и наклеен на месте оплаты товаров и услуг, а также отображен на экране кассы или платежного терминала. Покупатель его считывает с помощью банковского приложения, вводит сумму и подтверждает платеж, а банк отправляет кассиру уведомление о поступившем платеже. Такой сценарий актуален для точек с небольшим потоком людей: киосков, ярмарок, хостелов, парикмахерских, маникюрных салонов, паркингов, небольших магазинов, фитнес-клубов. Поскольку наличные деньги постепенно уходят из использования, быстрые платежи QR-кодов применяют в кафе и барах для перевода чаевых на личный счет сотрудника.





После запуска СБП клиенты получили сервис, в котором не нужно вводить реквизиты и долго ждать зачисления денежных средств. Для расчетов по банковским реквизитам используются другие электронные протоколы. Они не обеспечивают необходимую степень прозрачности для всех участников.



На сегодня оплата по QR-коду через систему быстрых платежей доступна в 65 банках России. К 1 апреля 2022 года все банки, в том числе с универсальной лицензией, должны будут присоединиться к сервису.