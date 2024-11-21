В Челябинске на заводе ОМК создали сообщество активной молодежи

Новое объединение пришло на смену Советам молодых металлургов

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Советы молодых металлургов заводов «Объединенной металлургической компании» (ОМК) существенно расширили спектр проектов, и чтобы развитие сотрудников было более эффективным, в компании сформировали обновленный координационно-совещательный орган — Сообщество активной молодежи. Участники выбрали ему короткое название — «САМи».

Сегодня актив сообщества — это более 300 сотрудников ОМК в пяти регионах: в Выксе (Нижегородская область), Чусовом (Пермский край), Белгороде, Альметьевске (Татарстан) — и у нас в Челябинске. В обновленном сообществе специалисты ОМК не только будут развиваться профессионально, но и строить социальную карьеру: знакомить школьников и студентов с профессиями, помогать новым сотрудникам цехов быстрее влиться в трудовые коллективы, выступать амбассадорами ОМК, воплощать волонтерские проекты, продвигать спорт и здоровый образ жизни.

Самые активные сотрудники уже представляли ОМК на форумах различных уровней, включая Молодежный день на ПМЭФ, Всемирный молодежный фестиваль в Сочи и Молодежный форум ОМК.

В качестве приятного дополнения к результатам общественной работы молодежь «САМи» получает баллы в рамках корпоративной программы «Звездная команда ОМК», которые можно обменять на полезные вещи или сертификаты.

«В ОМК создают лучшие условия для развития молодых сотрудников — сегодня в нашей компании более 10 тысяч человек в возрасте до 35 лет. Каждый третий такой специалист получает повышение в течение года после трудоустройства. Помимо карьерных возможностей в ОМК мы создаем активную молодежную среду, в которой можно реализовать свой потенциал, участвовать в решении реальных бизнес-задач компании. Советам молодых металлургов стало тесно в прежних рамках, и теперь — это сообщество активных лидеров с более широкими задачами и амбициозными целями. Уверены, что проекты Сообщества активной молодежи помогут расти и нашим коллегам, и нашей компании»,— отметила директор по персоналу ОМК Наталья Ямщикова.

ОМК предлагает направления работы, исходя из уровня образования и специальности. При готовности развивать свою карьеру в ОМК существуют разные карьерные маршруты: экспертная карьера, горизонтальная, управленческая. С 2024 года компания проводит корпоративный форум молодых специалистов «Поколение». Активные творческие молодые специалисты могут попробовать себя в роли амбассадоров — представлять бренд ОМК в учебных заведениях и социальных сетях.

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