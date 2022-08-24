В Челябинске на подсветку публичной библиотеки выделят 22 млн рублей

Работы должны завершить до 15 декабря этого года

В Челябинске стартовал аукцион по поиску подрядчика, который займется архитектурно-художественным освещением объекта культурного наследия регионального значения — Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Начальная сумма контракта — 22 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 августа. Согласно описанию закупки, подрядчик приступит к работе с даты подписания контракта. А завершить монтаж освещения он должен до 15 декабря этого года.





Библиотека начала свою работу в 1963 году. Так как здание является объектом культурного наследия регионального значения, согласно документам с сайта госзакупок, у подрядчика должна быть лицензия на ремонт и приспособление памятников истории и культуры народов России.

Заказчиком закупки является Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области». Проект подсветки разработало ООО «Ретрострой».

Напомним, в Челябинске продолжают ремонтировать фасад публичной библиотеки. Капитальный ремонт стартовал в мае этого года. Работы планируют завершить к октябрю. Генеральным подрядчиком в этом капремонте является компания «Юнивест-строй» (Екатеринбург). Стоимость контракта составила 22 миллиона рублей.