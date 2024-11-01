В Челябинске на конференции обсудили методики оценки объектов недвижимости

Цель — максимально приблизить кадастровую стоимость к рынку

Сегодня, 1 ноября, в Челябинске открылась конференция «День кадастровой оценки» в Уральском федеральном округе, которая посвящена 25-летию развития этой сферы деятельности в стране. Организаторами мероприятия выступили Управление Росреестра по Челябинской области и Министерство имущества региона.

В рамках торжественной церемонии директору государственного бюджетного учреждения «Государственная кадастровая оценка по Челябинской области» Ирине Волчановой была вручена благодарность губернатора Челябинской области. Специалисты регионального Росреестра и Минимущества были также отмечены благодарственными письмами.





С приветственным словом к участникам конференции обратилась замгубернатора Челябинской области Татьяна Кучиц:

«Для нас очень ценно, что Росреестр выбрал местом для проведения юбилейного мероприятия именно Челябинскую область. Это возможность познакомить экспертов отрасли с нашим регионом. Основная задача в сфере кадастровой оценки — это определение объективной и экономически обоснованной стоимости, которая в дальнейшем влияет на установление справедливых платежей, в том числе налоговых», — уточнила она.





По ее словам, при проведении оценки важно соблюдать баланс интересов населения, бизнеса и государства. С этой целью в Челябинской области в 2017 году было создано государственное бюджетное учреждение «Государственная кадастровая оценка Челябинской области». За это время было проведено несколько циклов кадастровой оценки. Одним из показателей качества работы является снижение числа обращений в суд и специальную комиссию при Минимущества области.

Начиная с 2017 года, кадастровая стоимость определяется не независимыми оценщиками, как это было раньше, а бюджетным учреждением по единой методике, разработанной для всех объектов недвижимости.

«В настоящее время полномочия по проведению кадастровой оценки переданы государственным бюджетным учреждениям, которые действуют в каждом субъекте РФ. На Урале за 2022-2023 годы государственными бюджетными учреждениями была определена кадастровая стоимость в отношении 14 миллионов объектов недвижимого имущества», — говорит руководитель Управления Росреестра по Челябинской области Ольга Смирных.





Современная методика оценки учитывает многие характеристики недвижимого имущества — площадь, расположение, наличие инфраструктуры и инженерных коммуникаций.

Участники конференции обсудили возможности изменения методики кадастровой оценки для ее максимального приближения к рыночной стоимости объекта.







«Идеальная ситуация, когда кадастровая и рыночная стоимости равны. Но рынок более динамично меняется, а кадастровая оценка проводится 1 раз в четыре года», — пояснила Ольга Смирных.

С докладами на конференции выступили представители федерального Росреестра, а также коллеги в сфере кадастровой оценки со всего Уральского федерального округа.





После завершения пленарного заседания прошла проектно-аналитическая сессия с участием представителей бизнес-сообщества. В формате деловой игры участники конференции обсудили как кадастровая оценка влияет на инвестклимат территории и стоимость сделок с недвижимостью.