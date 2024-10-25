В Челябинске на дорожном форуме презентовали спецтехнику и новые материалы

Миндортранс области озвучил предварительные итоги сезона дорожных работ

В Челябинске в эти дни проходит многоотраслевая выставка-форум «Транспорт большого города.

Пассажирские перевозки. Дороги. Логистика». На ней российские компании представили инновационные материалы, новую спецтехнику и перспективные технологии. Миндортранс области озвучил предварительные итоги сезона дорожных работ.

В рамках деловой части участники форума обсудили актуальные темы: организацию общественного транспорта, пассажирские перевозки, изменения в законодательстве, инновации в строительстве, эксплуатации и ремонте дорог.

«В регионе завершаются дорожно-ремонтные работы. Порядка 800 километров дорог в этом году будет отремонтировано. Сегодня мы оцениваем работу дорожников Челябинской области положительно. Кроме того, мы видим, что за последние четыре года у нас достаточно серьезно обновился общественный транспорт. Было закуплено более тысячи единиц. Сейчас весь этот транспорт находится на дорогах и предоставляет услуги населению»,— уточнил замгубернатора Челябинской области Андрей Фалейчик.





Предварительные итоги дорожного сезона в рамках форума подвел министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

«Дорожный сезон уже подходит к концу, буквально остается несколько дней для того, чтобы завершить некоторые штрихи. Предварительно можно подвести итог: все, что мы запланировали на этот год, — по задачам, по значимости, по поручениям губернатора — мы это сделали. То есть в целом задача на этот год по транспортной тематике выполнена», — считает Алексей Нечаев.





На выставке-форуме НПП «СК Мост» презентовало инновационный материал, в разы увеличивающий долговечность дорожного полотна. При укладке дорожной одежды он служит своеобразным терморегулятором. Применение инновации в дорожном строительстве позволяет увеличить сроки эксплуатации дорог.



Отметим, многоотраслевая выставка-форум «Транспорт большого города. Дороги. Логистика» проводится при поддержке правительства региона и министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. В Челябинске выставка-форум проходит уже в 15-й раз.

Автор: Елизавета Ковальчук