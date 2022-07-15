В Челябинске на английскую школу завели дело о недобросовестной конкуренции

Образовательное учреждение взяло название, схожее с наименованием конкурента

В Челябинске после возбуждения дела по признакам нарушения закона о защите прав конкуренции школа английского языка изменила свое название. Наименования двух частных учебных заведений были практически идентичными, за исключением одного слова.



Как рассказали в пресс-службе Челябинского УФАС, дело возбудили по заявлению ЧОУ ДО «ИнЛингва», зарегистрированного в 2005 году. Ответчиком стало ЧОУ ДО «Инлингва. Кидс», которое было зарегистрировано в 2021 году.



«Анализ наименований ЧОУ ДО «ИнЛингва» и ЧОУ ДО «Инлингва. Кидс» показал их фонетическое и грамматическое сходство до степени смешения. Доминирующим элементом в полном и сокращенном наименовании сторон является организационно-правовая форма — частное образовательное учреждение дополнительного образования (ЧОУ ДО) и слово „Инлингва“», — пояснили в пресс-службе регионального УФАС.

В пресс-службе отметили, что таким образом школа «Инлингва. Кидс» могла не вкладывать средства в разработку своего наименования и причинить убытки конкуренту.

До завершения рассмотрения дела по признакам нарушения закона о защите конкуренции (ч. 1 ст. 14.4) ЧОУ ДО «Инлингва. Кидс» (иностранный язык для детей) переименовали в ЧОУ ДО «ИНГЛИШ.ПРО КИДС СКУЛ» (школа английского языка для детей).