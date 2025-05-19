В Челябинске на 64% за год вырос спрос на покупку франшиз

Бизнес в сфере торговли стал популярнее всего

Рынок франшиз и готового бизнеса в Челябинске демонстрирует активный рост в I квартале 2025 года, свидетельствуют данные аналитиков «Авито Бизнес 360». Особый интерес предприниматели проявляют к автомобильному сектору и сотрудничеству в качестве партнеров в уже существующих компаниях.

Спрос на автомобильные франшизы в Челябинске за квартал вырос на 9%, а за год — на впечатляющие 64%. В данный момент в регионе это одно из самых востребованных направлений для франчайзинга в регионе.

Наибольшим спросом в Челябинской области пользовался бизнес в сфере торговли (27%). Средний размер фиксированной стоимости такой франшизы составил 600 тысяч рублей. На сферу производства приходится 20% спроса, средний взнос в этой сфере — 150 тысяч рублей. Замыкает тройку сфера услуг (14%) со средней стоимостью 400 тысяч рублей.

Годовой рост наиболее ощутим в торговле, развлечениях и автобизнесе.

«Высокий спрос на франшизы обусловлен желанием предпринимателей минимизировать риски и быстрее выйти на рынок. Франчайзинг предлагает проверенные модели бизнеса и снижает порог входа», — считает директор бизнес-направления «Авито Бизнес 360» Илья Дудковский.

Количество объявлений о поиске франшиз за год выросло на 6%. Наиболее значительный прирост наблюдается в сфере арендного бизнеса, пунктов выдачи заказов и красоты и здоровья.

Что касается готового бизнеса, то 89% запросов в I квартале 2025 года пришлись на покупку уже существующих предприятий. Также набирает популярность модель партнерства: количество желающих присоединиться к готовому бизнесу в качестве партнера выросло на 13% за квартал и на 5% за год. Спрос на партнерство наиболее активен в сельском хозяйстве, IT и в сфере ПВЗ.