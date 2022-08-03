В Челябинске при строительстве многоквартирных домов могут начать уменьшать площадь квартир. Такое предположение озвучила заместитель управляющего АН «РиэлтСтройком» Анна Шипина на пресс-конференции, посвященной строительному бизнесу.
Весной строительная отрасль пережила взлет цен на металл и строительные материалы. Сейчас ситуация стабилизировалась. А застройщики стараются оптимизировать затраты и сделать так, чтобы потребителям стали доступны их объекты.
«В июне жизнь стала налаживаться. Ставки по всем программам вернулись на момент до начала марта. Я думаю, мы в ближайшее время увидим, что площади квартир будут уменьшаться. Для того, чтобы уменьшить стоимость покупки жилья. Но будут улучшены потребительские качества, то есть сделаны более функциональные планировки», — озвучила предположения Анна Шипина.
Президент Челябинского межрегионального союза строителей Андрей Мудрид пояснил, что процесс строительства является непрерывным. По его словам, сейчас наблюдается небольшой спад по задельным объектам (это объекты, строительство которых начинается в плановом году, а сдача происходит в последующие годы. — Прим. автора).
Начальник управления жилищной политики регионального Минстроя Лариса Шелюгина напомнила, что в этом году в области должны ввести 1 миллион 649 тысяч квадратных метров жилья.
«По итогам шести месяцев этого года объем ввода жилья по Челябинской области вырос на 51,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил миллион 111 тысяч квадратных метров», — рассказала Шелюгина.
Замглавы Челябинска по строительству Владимир Шамне обозначил цифры введения в эксплуатацию домов в областном центре в этом году.
«В первом полугодии этого года в Челябинске ввели в эксплуатацию 37 жилых домов общей площадью 352 тысячи квадратных метров. В аналогичном периоде прошлого года введено 19 многоквартирных домов площадью 268 тысяч квадратных метров. По информации застройщиков, к вводу в эксплуатацию запланированы еще 38 домов общей площадью 335 тысяч квадратных метров. За аналогичный период прошлого года — 29 многоквартирных домов площадью 320 тысяч», — сказал Владимир Шамне.
Таким образом, в Челябинске к концу года введут 700 тысяч квадратных метров жилья.
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