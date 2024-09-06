В Челябинске мода на бороды увеличила доходы барбершопов на 10%

Средний чек за услугу составляет около 800 рублей

В Челябинске мода на бороды увеличила прибыльность барбершопов на 10%. Средний чек за услугу составляет около 800 рублей, при этом посещать барбера необходимо раз в одну-две недели. Для частных мужских цирюлен бороды стали гарантированным источником дохода. В преддверии Всемирного дня бороды, который отмечается в первую субботу сентября, корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, почему мужчины продолжают отращивать бороды.

Особый статус и вид

Чтобы понять, откуда появилась мода на бороды у мужчин, вспомним историю. На Руси мужчины издревле носили объемные бороды. Так продолжалось до тех пор, пока в XVII веке император Петр I не решил завести традицию бритья и ввел налог на бороды, который действовал почти до конца XVIII века. В 70-е годы мода на бороду возродилась среди представителей творческих профессий. В нулевые годы в России формируется тренд на возврат к традиционным ценностям, в том числе религиозным, поэтому бороды вновь становятся необходимым атрибутом мужского традиционного образа.

«Мода на бороды вернулась в Россию примерно в 2013—2014 годах, когда стали по всей стране активно открываться барбершопы. Спрос на услуги барберов тогда был очень высоким. Он сохраняется и сегодня, поскольку часть клиентов не желает отказываться от традиции носить бороду. Для барбершопов это тоже выгодно, поскольку добавляет 10—12% к выручке», — рассказывает барбер из Миасса Малика Готовцева.





Фото из личного архива Малики Готовцевой

По ее словам, в последние годы на Южном Урале сформировалась сильная школа барберов: к нам в город на обучение приезжают со всей страны. Одновременно растет и количество барбершопов — только в Челябинске их число уже перевалило за полсотни. При этом большая часть расположена на северо-западе мегаполиса, меньше всего мужских цирюлен — в Металлургическом и Ленинском районах.

«Борода подчеркивает особый статус мужчины и придает ему более брутальный и ухоженный вид, а также говорит о наличии финансовых возможностей. Моды на определенную форму бороды нет, профессиональный барбер стрижет с учетом индивидуальных особенностей и черт лица. То есть одному мужчине подойдет массивная объемная борода, другому — легкая небритость. У меня клиенты в основном заказывают сразу комплекс „стрижка-борода“, поскольку важно соблюсти правильный переход», — говорит барбер из Челябинска Данил Фазлиахметов.

В Челябинске средний чек на услуги барберов за оформление бороды составляет 700—800 рублей. Корректировать рост волос необходимо раз в 1—2 недели. Подправлять окантовку бороды можно самостоятельно, купив шейвер (электробритву), цена которого на меркетплейсах составляет в среднем 2 тысячи рублей. Триммер можно приобрести по цене от 1,2 тысячи рублей, опасную бритву — от 1 тысячи рублей за одноразовый комплект.

Минимальный профнабор барбера оценивается в 50 тысяч рублей, но с учетом средств ухода за бородой — от 100 тысяч и больше. В рознице продают пудру для бороды (от 1,5 тысячи рублей), масло (от 800 рублей), питательные маски (от 200 рублей). Также есть большой выбор щеток и расчесок (от 150 рублей).

Барбер вернет молодость

Сегодня в барбершопах предлагают популярную услугу — камуфляж бороды, то есть тонирование и окрашивание волос для того, чтобы добиться единого цвета и скрыть видимую седину.

«Для мужчин это возможность выглядеть более молодым и привлекательным. Есть клиенты, которые регулярно тонируют бороду. Эффект от процедуры достаточно стойкий, но через месяц-полтора необходимо повторение. Знаю, что последние два года были на рынке перебои с поставкой профессиональных красителей, поскольку в основном используют барберы импортные марки. У нас есть в наличии красители, но преимущественно для брюнетов. Основные трудности при окрашивании могут вызвать проплешины, вихры или нечеткая краевая линия», — пояснила Малика Готовцева.

По ее словам, высший пилотаж у барбера — это профессиональная работа опасной бритвой. На курсах обучения мужским стрижкам этому сегодня уже не учат, поскольку опасную бритву давно заменили триммер и шейвер. Разницы в результате нет, поэтому сами клиенты отказываются от бритья по старинке.

«За работу опасной бритвой барберы обычно берут доплату, поэтому смысла переплачивать, конечно, нет. В Челябинской области мало кто предпочитает такой вид бритья. Есть стереотип о рисках инфицирования, хотя в настоящее время опасные бритвы все одноразовые, поэтому заражение исключено», — пояснила барбер.

К слову, собираясь в барбершоп, необходимо планировать свое время. Работа мастера по оформлению бороды займет не менее 45 минут, если потребуется тонирование — больше полутора часов.

Челябинец Евгений Власов (на фото справа) носит бороду уже более 10 лет и подтверждает, что за ней необходим регулярный уход.





«За бородой нужен уход. Если этого не делать, она будет топорщиться и в целом иметь непривлекательный внешний вид. В том или ином виде борода со мной уже более 10 лет. Я никогда не задумывался о том, почему я ее ношу или зачем? Наверное, так решил, а близкие согласились, что в целом мне это идет, забавно, что по наследству получил рыжую бороду от деда, хотя на голове достаточно светлые волосы», — говорит Евгений Власов.





Фото из личного архива Евгения Власова

По его словам, стрижка бороды обходится в 1000—1200 рублей в зависимости от барбершопа, плюсом идут траты на уход за бородой: на покупку шампуня для бороды, масла, расчески уходит еще в среднем 1500 рублей.

Профессиональные барберы уверены, что работы у них в будущем не убавится, поскольку тренд на ухоженность и опрятный внешний вид у мужчин никуда не уйдет.