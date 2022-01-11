В Челябинске меняют схему строительства метротрамвая

Обновленную документацию вынесут на публичные слушания

Глава Челябинска распорядилась подготовить документацию по планировке территории в рамках реализации проекта метротрама — достройки метрополитена с интеграцией в трамвайную сеть. Обновленный проект планировки и межевания территории затронет Советский, Центральный, Курчатовский, Калининский, Ленинский и Тракторозаводский районы. Распоряжение опубликовано на сайте администрации города.

Также обнародовано задание на выполнение инженерных изысканий (геодезических, геологических, гидрометеорологических, экологических), необходимых для подготовки документации по планировке территории. После согласования всех бумаг администрацией города проведут публичные слушания. Сроки не сообщаются.





Новая схема планировки

Отметим, что нынешнее распоряжение отменяет документ от 26 августа 2021 года. В новой версии изменили схему участков. Так, пропали ветки метротрама к Челябинскому тракторному заводу, развлекательно-деловому центру «Аврора» в Ленинском районе, а также по улице Университетской Набережной (о плане создания трамвайной сети сообщалось в августе 2021 года).

ИА «Первое областное» обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Челябинска и к главному архитектору города Павлу Крутолапову. На момент публикации этой новости ответ в редакцию не поступил.





Старая схема планировки



Напомним, что в конце 2021 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал детализированный перечень мероприятий в рамках инфраструктурного проекта «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске». Общая сумма расходов на 2022—2025 годы составляет 72,9 млрд рублей. Источником финансирования всех работ указан областной бюджет (средства инфраструктурного бюджетного кредита).

Презентация метротрамвая состоялась во второй половине мая 2021 года. Ее проводил Алексей Текслер. Проект поддерживают на федеральном уровне — одобрение высказывали президент РФ Владимир Путин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.