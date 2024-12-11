В Челябинске малому предпринимателю предложили подключиться к электросетям за 49 млн рублей

Бизнесмен просит губернатора разобраться с ценами на технологическое подключение

Челябинский предприниматель пожаловался губернатору Алексею Текслеру на дороговизну технологического подключения, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По словам бизнесмена, в районе много новых предприятий, но нет мощностей по электричеству.

«Мощности необходимы для строящегося производства металлообработки. Мне предложили цену 49 миллионов за 500 киловатт. Но для малого предприятия это очень дорого», — сообщил мужчина.

Глава региона тоже удивился цене и поручил своему заместителю Татьяне Кучиц выяснить название сетевой компании и выяснить, насколько цена обоснована.

Минпрому Алексей Текслер поручил рассмотреть данное обращение комплексно, в том числе проинформировать его о возможности участия в различных региональных программах поддержки.

«У нас большое количество мер поддержки для бизнеса. Это тоже нужно будет сделать», — сказал губернатор.